АНОНС Слова № 02 1382 ВИДЕО

15 января российский лидер Владимир Путин зачитал свое традиционное обращение к Федеральному собранию. Обычно это происходит позже - весной. Однако в этом году выступление Путина перед сенаторами сдвинули на конец новогодних праздников. И, как стало понятно после обращения, тому была причина. Все сказанное Путиным сразу признали сенсационным.

Президент РФ внес идею поменять Конституцию России. И изменения эти коснутся в первую очередь именно президента. Во-первых, президент в значительной степени теряет влияние на правительство, которое теперь будет опираться на Думу. Во-вторых, глава государства теряет часть власти над силовиками. Их он сможет назначать только после консультаций с Советом федерации. Сейчас Путин назначает и снимает силовиков напрямую.

К чему это все? Что дальше собирается делать Путин? Думаю, этот вопрос весьма актуален далеко не только для россиян.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко «Кумовской капитализм»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский получает зарплату эквивалентную по нынешнему курсу 950 тысячам американских долларов. То есть более, чем в 2 раза большую, чем президент США Дональд Трамп. Трамп получает в год всего 400 тыс. долларов. Откуда такой размах потребностей у малоуспешного руководителя госструктуры, которая массово закрывает сельские почтовые отделения. Не говоря уже о нищенском содержании рядовых работников «Укрпочты». Почему такое стало возможным в нашем государстве?

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Политолог Владимир Гельман определяет такой вид государственного устройства как у нас «недостойное правление» и это не эмоциональная оценка, а термин, под который автор подводит научную базу, описывая его как: «извлечение ренты и коррупция как принципы управления государством, низкое качество государственного регулирования, а также фундаментальное нарушение или извращение принципов верховенства права».

И действительно, если на мгновение представить, что появилась фея, по мановению волшебной палочки, которой коррупция исчезнет в нашем государстве, то страна тут же погрузится в управленческий коллапс потому, что коррупция стала системообразующим фактором, без которого осуществление госуправления сегодня невозможно.

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Подробнее о том, почему без коррупции и кумовства Украина не сможет существовать, читайте в колонке редактора.

Никита Додон. «Иностранных политиков дразнят культом Петлюры».

В новогоднем обращении к народу президент В. Зеленский призывал сограждан к единению, вопреки существующим мировоззренческим и социально-культурным различиям. А вот насколько эти различия значимы и опасны показал МИД Израиля, опубликовав 13 января (в канун «старого Нового года») официальное заявление с требованием прекратить в Украине «глорификацию» то есть прославление исторических деятелей, виновных в Холокосте.

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А возникло такое заявление отнюдь не случайно. За 40 дней до того в Верховной Раде Украины без споров l приняли Постановление, обязывающее центральные и местные органы власти совершить в 2020-м году ряд ритуалов, дразнящих не только израильтян, но и их сторонников в США и иных державах. 3 декабря депутаты рутинно проголосовали за проект с невинным названием «…про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році». Авторы этого документа обосновали необходимость его принятия «благими делами». Мол это послужит «консолидации общества» путем чествования на общегосударственном уровне годовщин важных событий общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся особ.

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Кто же именно стал этими выдающимися особами и почему это так встревожило наших западных партнеров, читайте в материале Никиты Додона.

Дмитрий Волошенков. «Пушки Одессы: чугунные свидетели баталий прошлого»

Прогуливаясь по легендарным улицам старой Одессы, часто обращаешь внимание старинные пушки, находящиеся в разных уголках города. Прикасаясь к грубо выкрашенным черной краской орудийным стволам, как бы ощущаешь гул древних баталий, вой ядер и свист картечи.

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Как и когда появились на одесских улицах эти хранители героических побед и свидетели легендарных сражений прошлого? Каков их боевой путь? Есть ли что-то общее между судьбами орудий и людей, которые сражались рядом?

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Обо всем этом – в материале Дмитрия Волошенкова

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».