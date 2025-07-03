Пока фронт изо всех сил держит оборону, экономика дышит на ладан, а национальная валюта обесценивается, глава Нацбанка предлагает... сменить дизайн гривны. Не повысить доверие к национальной валюте. Не стабилизировать курс. Не остановить инфляцию, из-за которой цены растут быстрее зарплат. А именно перерисовать портреты и задать обществу "глубокий вопрос": какие смыслы должна транслировать гривна.

Люди считают копейки, бизнес уходит в тень, а Нацбанк делает вид, что главное сейчас — кто изображён на купюре. Мол, Украина изменилась, изменились украинцы, и портреты тоже должны измениться. Можно, конечно, обсуждать, кто теперь достоин быть на купюре. Но едва ли портрет современного героя удержит курс на отметке хотя бы 45 и едва ли укрепит покупательную способность. Эта «глубинная дискуссия» о дизайне — не более чем способ отвлечь внимание от настоящих проблем с инфляцией, падением реальных доходов и дефицитом доверия к гривне.

Могу предположить, что за этим «эстетическим порывом» скрывается куда более прозаичный расчёт: готовится почва под деноминацию. Вполне логичный шаг — убрать пару нолей и сказать народу, что это не девальвация, а просто новый облик гривны.

Когда людям не на что жить, разговоры о «визуальной идентичности национальной валюты» звучат как издевательство. Вместо реальных реформ — мишура. Вместо стабилизации — косметика. Теперь вот — новый рывок: нарисуем другие банкноты. Что ж, видимо, если нельзя удержать ценность денег — можно попробовать нарисовать их заново. Нарисуем... Будем жить!





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