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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил

Категория: Фоторепортаж


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На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил
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Скульптурная композиция носит название «Дверь рая», её установят на крыше одного из цехов предприятия, расположенного на Водопроводной.

Работы по монтажу конструкции начались в пятницу. Автор работы - одесский дизайнер Александр Милов, он же создал композицию «Любовь», которую представил на фестивале Burning Man в США.

Согласно новой задумке скульптора, на одесском «Стальканате» появится зависший в воздухе Архангел в позе лотоса. На его коленях будет лежать горящий меч, а в руках он будет держать мобильный телефон.

Скульптурная композиция делается на основе трубчатого каркаса, ее высота составит 27 метров, а вес – 21 тонну.


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На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил

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