На крышу "Стальканата" прилетит Архангел Михаил

Скульптурная композиция носит название «Дверь рая», её установят на крыше одного из цехов предприятия, расположенного на Водопроводной.

Работы по монтажу конструкции начались в пятницу. Автор работы - одесский дизайнер Александр Милов, он же создал композицию «Любовь», которую представил на фестивале Burning Man в США.

Согласно новой задумке скульптора, на одесском «Стальканате» появится зависший в воздухе Архангел в позе лотоса. На его коленях будет лежать горящий меч, а в руках он будет держать мобильный телефон.

Скульптурная композиция делается на основе трубчатого каркаса, ее высота составит 27 метров, а вес – 21 тонну.