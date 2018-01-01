В Одессе отметили День соборности Украины

Сегодня, 22 января, в Украине празднуется День соборности – день воссоединения Левобережной и Правобережной части страны. В честь этого в Одессе прошел марш и возложение цветов.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, чиновники и представители церкви. Губернатор области Максим Степанов напомнил, что 99 лет назад был подписан Акт воссоединения Украинской и Западно-Украинской народных республик. В этот день украинские земли стали частью единого государства.

Отметим, что ровно 100 лет назад произошло другое знаковое событие – Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила полную независимость Украинской народной республики.