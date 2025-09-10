Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, приближается к Илону Маску за звание самого богатого человека мира. Его состояние выросло на 70 миллиардов долларов.

Как передает "Экономическая правда", об этом пишет Bloomberg.

Это произошло после того, как Oracle Corp. опубликовала квартальные результаты после закрытия рынка во вторник в Нью-Йорке, которые превзошли ожидания, и заявила о дальнейшем росте.

Этот рост увеличил его состояние до 364 миллиардов долларов, что очень близко к Маску.

Состояние Маска оценивается в 384 миллиарда долларов.

"Если прирост Эллисона сохранится в начале торгов в среду, это будет самый большой однодневный рост, когда-либо зафиксированный индексом", - пишет издание.

Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, прежде чем потерял этот статус, уступив Джеффу Безосу с Amazon.com Inc. и Бернару Арно с LVMH. Он вернул себе его в прошлом году и сейчас удерживает чуть более 300 дней.

81-летний Эллисон, соучредитель Oracle, сейчас является председателем правления и главным техническим директором, вкладывает большую часть своего состояния в компанию-разработчика программного обеспечения для баз данных.

Акции Oracle, которые уже выросли на 45% в этом году до закрытия торгов 9 сентября, взлетели более чем на 26% во время расширенных торгов.

Это самый большой однодневный рост компании с 1999 года.

Акции компании Маска Tesla Inc. наоборот, в этом году упали на 14%.

Напомним:

Компания Tesla Inc. предложила новое соглашение о компенсации для гендиректора Илона Маска, которая потенциально может стоить около 1 триллиона долларов. Это беспрецедентная сумма в истории американских корпораций.