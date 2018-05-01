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Сегодня, 20:00

Часы Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
Часы Одессы
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В начале XIX века часовой механизм был дорогим удовольствием, так что первые часы сначала появлялись во дворцах знати и при различных ведомствах: в управлении генерал-губернатора, в здании городской думы, в городской полиции.

Что касается часов общественных — башенного типа, — то первые украсили приблизительно в 1816-м году фасад Покровской церкви, находившейся вплоть до 1934-го на пересечении Александровского проспекта и улицы Жуковского.

К середине XIX века на балансе города значилось уже около полутора десятков башенных часов.

Главные часы - на здании Старой биржи изготовлены английской фирмой «Смит и сыновья» специально для одесской мэрии в 1868-м году. Следить за механизмом, уже 145 лет отсчитывающим одесское время, несложно. Заводятся часы раз в два дня, сделаны на совесть. Ломались они лишь раз в 1988-м: зубья анкерного колеса сработались до толщины папиросной бумаги. Пришлось заказывать новое колесо на заводе фрезерных станков имени Кирова.

Выше всех расположены часы Спасо-Преображенского собора. Они приехали в Одессу из Греции вместе с первыми колоколами храма. Куранты изготовила греческая фирма «Братья Цитурас».

В нынешнем, послевоенной постройки здании железнодорожных ворот Одессы тоже есть часы. И не одни. Главные — механические, как и часы Старой Биржи (других механических общественных часов в городе нет). Завода курантов хватает на шесть дней. За это время часы могут приврать максимум на 2 минуты.

Интересных часов в Одессе много. Например, самые большие в городе — куранты римо-католического собора Успения Пресвятой Богородицы на Екатерининской. Их диаметр — почти два метра!


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Часы Одессы

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