Часы Одессы

В начале XIX века часовой механизм был дорогим удовольствием, так что первые часы сначала появлялись во дворцах знати и при различных ведомствах: в управлении генерал-губернатора, в здании городской думы, в городской полиции.

Что касается часов общественных — башенного типа, — то первые украсили приблизительно в 1816-м году фасад Покровской церкви, находившейся вплоть до 1934-го на пересечении Александровского проспекта и улицы Жуковского.

К середине XIX века на балансе города значилось уже около полутора десятков башенных часов.

Главные часы - на здании Старой биржи изготовлены английской фирмой «Смит и сыновья» специально для одесской мэрии в 1868-м году. Следить за механизмом, уже 145 лет отсчитывающим одесское время, несложно. Заводятся часы раз в два дня, сделаны на совесть. Ломались они лишь раз в 1988-м: зубья анкерного колеса сработались до толщины папиросной бумаги. Пришлось заказывать новое колесо на заводе фрезерных станков имени Кирова.

Выше всех расположены часы Спасо-Преображенского собора. Они приехали в Одессу из Греции вместе с первыми колоколами храма. Куранты изготовила греческая фирма «Братья Цитурас».

В нынешнем, послевоенной постройки здании железнодорожных ворот Одессы тоже есть часы. И не одни. Главные — механические, как и часы Старой Биржи (других механических общественных часов в городе нет). Завода курантов хватает на шесть дней. За это время часы могут приврать максимум на 2 минуты.

Интересных часов в Одессе много. Например, самые большие в городе — куранты римо-католического собора Успения Пресвятой Богородицы на Екатерининской. Их диаметр — почти два метра!