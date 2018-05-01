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  • Дата: Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10

В Одессе самая маленькая в мире площадь

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
В Одессе самая маленькая в мире площадь
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Одесса богата оригинальными достопримечательностями. Как раз к таким относится площадь, названная в честь великого комбинатора, которого читатели хорошо помнят по книгам Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

В Городском саду есть малюсенькая площадь – в пять квадратных метров. Красивая, идеально круглая, в виде постамента, и надпись на ней имеется «Площадь имени Остапа Бендера», дабы никто из прохожих не усомнился в ее подлинности.

В пик курортного сезона, чтобы сфотографироваться на нем, люди выстаивают длиннющие очереди под палящим одесским солнцем. И сиденье, и спинка бронзового изделия сплошь исписаны всеобще любимыми фразами: «Заграница нам поможет», «Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице», «Лед тронулся, господа присяжные заседатели», «Все учтено могучим ураганом», «Отец русской демократии», «Утром деньги – вечером стулья», «Почем опиум для народа?».


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В Одессе самая маленькая в мире площадь

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