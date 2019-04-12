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  • Дата: Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15

Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа

Категория: Фоторепортаж


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Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа
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Сегодня закончилась история с буксиром «Параллель» на одесском пляже, с помощью которого контрабандисты в ноябре прошлого года перегоняли баржу с сигаретами и попали в шторм. Буксир получил пробоину и команда покинула судно на спасательном плоту. После чего его прибило к пляжу Дельфин волнами. При чем судно перескочило волнорез и вытянуть его назад другим буксиром уже было невозможно. Спустя почти 5 месяцев наконец-то приплыл 300-тонный плавкран «Богатырь», который легко поднял буксир, погрузил его к себе на палубу и уплыл в порт «Черноморск».


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Буксир контрабандистов наконец-то забрали с одесского пляжа

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