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  • Просмотров: 236
  • Дата: Вчера, 18:46
Вчера, 18:46

Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.

Категория: Фоторепортаж


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Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.
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Для этого необходимы огромные усилия. И приложить их должны мы, взрослые. А что может быть не менее интересным для подрастающего поколения, чем пребывания в виртуальном пространстве? Правильно - спорт. И пусть это будут не любимые нами в детстве футбол, волейбол и теннис, а актуальные сегодня - черлидинг, регби, флорбол, петанк, фрисби и корфбол. Отныне этими видами спорта наши дети смогут заниматься на уроках физкультуры. Учителям физвоспитания одесских школ альтернативные виды спорта представил для них в одесской гимназии №4 известный украинский телеведущий и лидер спортивного движения JuniorZ Олександр Педан.


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Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.

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