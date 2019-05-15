Чтобы отвлечь наших детей от вездесущих гаджетов.

Для этого необходимы огромные усилия. И приложить их должны мы, взрослые. А что может быть не менее интересным для подрастающего поколения, чем пребывания в виртуальном пространстве? Правильно - спорт. И пусть это будут не любимые нами в детстве футбол, волейбол и теннис, а актуальные сегодня - черлидинг, регби, флорбол, петанк, фрисби и корфбол. Отныне этими видами спорта наши дети смогут заниматься на уроках физкультуры. Учителям физвоспитания одесских школ альтернативные виды спорта представил для них в одесской гимназии №4 известный украинский телеведущий и лидер спортивного движения JuniorZ Олександр Педан.