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  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31

В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.
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Необычное творческое пространство для отдыха Yard art появилось в Одессе. Об этом сообщили в департаменте информации Одесского горсовета.

Арт-дворик расположится напротив Театра музыкальной комедии имени М.Водяного – по улице Белинского, 15.

Yard art – это пространство, где у талантливых скульпторов, художников и райтеров всех направлений появится возможность продемонстрировать свои работы, свободно выразив свои творческие интересы.

Отметим, что это некоммерческий проект. Его авторы надеются, что Yard art станет любимым местом отдыха одесситов, а также некой творческой визитной карточкой нашего города.

Для создания пространства территория дворика была благоустроена: уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны, обустроены зеленые зоны, проведено освещение. Также уже установлено множество ярких скульптур, фигур и арт-объектов.


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В Одессе напротив Музкомедии появился арт-дворик.

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