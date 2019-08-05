В Одессе продолжается капитальный ремонт перекрестка на пересечении улиц Мясоедовской и Прохоровской.

В рамках ремонта меняют дорожное полотно и трамвайные пути. Что должно увеличить пропускную способность данного перекрестка, по аналогии с ремонтом на 5-й станции Фонтана.

Для того, чтобы избежать транспортного коллапса, движение на оживленном перекрестке ограничили до осени, оставив две полосы в оба направления по улице Прохоровской.

Напомним, на время ремонта вместо курсирующего здесь трамвая №21 запустят маршрутку №21т, которая будет возить льготников, как и трамвай - бесплатно.

В связи с ремонтом, в районе наблюдаются небольшие тянучки