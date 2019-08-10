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  • Просмотров: 102
  • Дата: Вчера, 21:17
Вчера, 21:17

На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81

Категория: Фоторепортаж


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На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81
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На Фонтанской дороге ведут капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 81, которой более 80 лет.

В учебном заведении ремонтируют кровлю, утепляют фасад и заменяют окна на энергосберегающие. Все работы проводят в рамках «Общественного бюджета» и бюджета развития города. Кроме этого, на фасаде появились два мурала.

81-я школа, построенная в 1939 году — одна из самых больших на Фонтане. В этом учебном году здесь будут получать знания полторы тысячи учеников.


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На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81

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