На Фонтане продолжается капитальный ремонт школы № 81

На Фонтанской дороге ведут капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 81, которой более 80 лет.

В учебном заведении ремонтируют кровлю, утепляют фасад и заменяют окна на энергосберегающие. Все работы проводят в рамках «Общественного бюджета» и бюджета развития города. Кроме этого, на фасаде появились два мурала.

81-я школа, построенная в 1939 году — одна из самых больших на Фонтане. В этом учебном году здесь будут получать знания полторы тысячи учеников.