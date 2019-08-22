«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины

Автор: фото Вячеслава Тенякова
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22 августа в Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко прошел Фестиваль талантов.
На фестивале прозвучат украинские народные песни, песни украинских авторов, стихи, посвященные Украине и нашему родному городу, танцевальные номера.
Среди гостей фестиваля были: Казацкий хор, под руководством Ларисы Козловской, лауреат премии Паустовского Владимир Назарук и другие .
Были представлены выставки изделий народного творчества, фотовыставка, украинские национальные блюда.