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  • Просмотров: 33
  • Дата: Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12

«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины

Категория: Фоторепортаж


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«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины
next

22 августа в Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко прошел Фестиваль талантов.

На фестивале прозвучат украинские народные песни, песни украинских авторов, стихи, посвященные Украине и нашему родному городу, танцевальные номера.

Среди гостей фестиваля были: Казацкий хор, под руководством Ларисы Козловской, лауреат премии Паустовского Владимир Назарук и другие .

Были представлены выставки изделий народного творчества, фотовыставка, украинские национальные блюда.


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«Твои таланты, Украина!". V Фестиваль талантов, посвященный Дню Независимости Украины

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