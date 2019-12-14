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  • Просмотров: 55
  • Дата: Сегодня, 19:22
Сегодня, 19:22

Незрячая одесситка получила собаку–поводыря

Категория: Фоторепортаж


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Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
Незрячая одесситка получила собаку–поводыря
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Сегодня в парке культуры и отдыха им. М. Горького незрячей жительнице Одессы вручили специально подготовленную собаку-поводыря.

По словам представителя кинологической службы Международной полицейской ассоциации общественной безопасности Игоря Титаренко, для такой службы лучше всего подходят лабрадоры и ретриверы. Подготовка собаки-поводыря очень сложна и занимает не менее года.

Пес должен буквально чувствовать хозяина, не реагировать на внешние раздражители в виде других животных и людей, не бояться звуков автомобилей, криков и даже залпов фейерверка, запоминать маршруты следования и не отклоняться от них. Собака становится поистине членом семьи, но в полной мере воспринимает только хозяина. Поэтому процесс ее подготовки очень сложный и дорогостоящий. Обходится, по самым скромным подсчетам, в 12 тысяч евро. В Европе же стоимость собаки-поводыря доходит до 70 тысяч евро,
- рассказал Игорь Титаренко.


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Незрячая одесситка получила собаку–поводыря

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