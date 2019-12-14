Незрячая одесситка получила собаку–поводыря

Сегодня в парке культуры и отдыха им. М. Горького незрячей жительнице Одессы вручили специально подготовленную собаку-поводыря.

По словам представителя кинологической службы Международной полицейской ассоциации общественной безопасности Игоря Титаренко, для такой службы лучше всего подходят лабрадоры и ретриверы. Подготовка собаки-поводыря очень сложна и занимает не менее года.

Пес должен буквально чувствовать хозяина, не реагировать на внешние раздражители в виде других животных и людей, не бояться звуков автомобилей, криков и даже залпов фейерверка, запоминать маршруты следования и не отклоняться от них. Собака становится поистине членом семьи, но в полной мере воспринимает только хозяина. Поэтому процесс ее подготовки очень сложный и дорогостоящий. Обходится, по самым скромным подсчетам, в 12 тысяч евро. В Европе же стоимость собаки-поводыря доходит до 70 тысяч евро,

- рассказал Игорь Титаренко.