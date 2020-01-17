Забетонированный бульвар Жванецкого

С сентября прошлого года проводится капитальный ремонт одного из самых красивых бульваров Одессы, который носит имя известного писателя Михаила Жванецкого.

Учитывая, что из-за неоднородности грунтов по краю плато, а также отсутствия ливнеотвода покрытие бульвара проседает, строители проводят укрепление подпорных стен. Кроме того, вдоль бульвара обустраивается свайное поле, на котором затем от Одесского художественного музея до ул. Гоголя будет установлено бетонное основание пешеходной части, а вдоль кромки бульвара появится ограждающий парапет. Как говорят специалисты, такое конструктивное решение и организация отвода ливневых стоков позволят избежать просадок грунта в будущем.

Срок завершения работ по капитальному ремонту бульвара Жванецкого запланирован на конец 2020 года.