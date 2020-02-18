Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать

Продолжается реставрация домов в центре Одессы. Так, на лето запланировано полное и окончательное завершение работа над домами по ул. Гоголя. Один из них, более известный как дом с Атлантами (он же дом, который принадлежал семье Фальц-Фейнов) сейчас уже практически закончен.

Видно, что фасадная часть уже освобождена от строительных лесов, хотя часть из них сохраняется, но уже в дворовой части дома.

Также в новом обличии предстал дом, в котором жил знаменитый офтальмолог Владимир Филатов. Здания были отремонтированы за счет городского бюджета, в будущем власти обещали взяться и за многострадальный «дом Гоголя», здание, которое находится в плачевном состоянии и фактически лишилось крыши, однако же, имеет важное исторические и культурное значение, как для Одессы, так и для всей Украины.