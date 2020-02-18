 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 00:22
Сегодня, 00:22

Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать

Категория: Фоторепортаж


prev

Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать
next

Продолжается реставрация домов в центре Одессы. Так, на лето запланировано полное и окончательное завершение работа над домами по ул. Гоголя. Один из них, более известный как дом с Атлантами (он же дом, который принадлежал семье Фальц-Фейнов) сейчас уже практически закончен.

Видно, что фасадная часть уже освобождена от строительных лесов, хотя часть из них сохраняется, но уже в дворовой части дома.

Также в новом обличии предстал дом, в котором жил знаменитый офтальмолог Владимир Филатов. Здания были отремонтированы за счет городского бюджета, в будущем власти обещали взяться и за многострадальный «дом Гоголя», здание, которое находится в плачевном состоянии и фактически лишилось крыши, однако же, имеет важное исторические и культурное значение, как для Одессы, так и для всей Украины.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Дома на Гоголя в Одессе заканчивают реставрировать

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать