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Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет

Категория: Фоторепортаж


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Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет
next

Одной из главных достопримечательностей Одессы — рынку Привоз — исполнилось 155 лет.

История рынка Привоз начинается с начала ХІХ века. В этот период в Одессе существовало три рынка: Греческий, Новый и Старый. Привоз зарождался как придаток к последнему, где торговали в основном с телег привозными товарами. Территория была грязной, не вымощенной и без каких-либо строений. До середины 1860-х годов рынок не имел собственного учреждения мер и весов, а рабочие не платили рыночный сбор.

Сегодня Привоз выглядит так.


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Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет

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