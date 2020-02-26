Привоз - источник городских легенд: знаменитому одесскому рынку — 155 лет

Одной из главных достопримечательностей Одессы — рынку Привоз — исполнилось 155 лет.

История рынка Привоз начинается с начала ХІХ века. В этот период в Одессе существовало три рынка: Греческий, Новый и Старый. Привоз зарождался как придаток к последнему, где торговали в основном с телег привозными товарами. Территория была грязной, не вымощенной и без каких-либо строений. До середины 1860-х годов рынок не имел собственного учреждения мер и весов, а рабочие не платили рыночный сбор.

Сегодня Привоз выглядит так.