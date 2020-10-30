Эту улицу вполне можно назвать Меккой науки

Улица Пастера — одна из старейших в Одессе, она появилась в 1824 году и тянулась от Херсонского сквера и Старопортофранковской до улицы Преображенской, упираясь в Городской сад и соединяя бандитскую Молдаванку с центром. До революции улицу Пастера тоже называли Херсонской, её описывал в своих произведениях Пушкин, но в 1923 году переименовали в честь французского микробиолога Луи Пастера.

Потому как в этих краях жили и работали выдающиеся учёные, улицу вполне можно назвать Меккой науки: в свое время здесь разместились городская бактериологическая станция, больница, в которой работали хирурги Пирогов и Склифосовский. Неудивительно, что и сегодня на Пастера можно наблюдать молодых людей в белых халатах — здесь находится одесский медин и корпуса университета имени Мечникова, в том числе и главный корпус вуза. К слову, сам Илья Мечников жил в доме № 36. А сейчас его имя носит вуз и одна из улиц на Молдаванке.