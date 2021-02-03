Так её называли и называют до сих пор ещё с 1802 года. Подуставший, но, тем не менее, уникальный архитектурный ансамбль, создавали архитекторы А.Минкус, Б.Клейн, Ф Троупянский, С Гальперсон. И если в 1803 году тут насчитывалось 20 коек, то к 1894 году единовременно лечились 230 пациентов. И если изначально здесь лечили только евреев, то к концу позапрошлого столетья вероисповедание пациента не играло никакой роли. Годы идут, но спросите любого прохожего на углу Мясоедовской и бывшей Госпитальной (ныне Б.Хмельницкого): «Где ГКБ №1?» и вам не ответят. А поинтересуйтесь: «Где тут Еврейская больница» и вам не только ткнут пальцем, но и повертят им же у виска: «Этот фраер, не знает, где наша Еврейская!»

А знаменитый больничный фонтан сейчас законсервирован до весны. С наступлением тепла его отреставрируют.