«Гроб из Одессы» станет теле-«сувениром»

Театральная площадь, Приморский бульвар и другие самые-самые исторические места Одессы незаметно погрузились в начало прошлого века: гостиница «Лондонская», лошади, мужчины и женщины — все это явно не из сегодняшнего дня…

Вы догадались? Конечно же: в Одессе таки снимается кино, и город «перескочил» назад, в лихие времена начала двадцатого века.

Мишка Япончик, Григорий Котовский, смутные времена, и на фоне всего этого — влюбленные молодые одесситы, на чью долю выпало жить именно в той, «раньшей» Одессе. И, оказывается, как бы ни складывались те самые временные обстоятельства, людям хочется жить, влюбляться и быть счастливыми…

Да, на улицах Одессы, в самом ее центре, то и дело можно увидеть оградительную ленту: одесситы становятся свидетелями процесса съемок 12-серийного исторического сериала «Сувенир из Одессы», который снимается по мотивам произведения одесского писателя Валерия Смирнова «Гроб из Одессы».

Приключенческая мелодрама снимается компанией «Sister's production» (канал «1+1»). События фильма перенесут нас в смутные времена, после 1917 года. В то время Одесса за три года пережила смену семи властей. Так и хочется вопросить: «До любви ли тут?». Между тем, будущий фильм — мелодрама, «замешанная» на исторических событиях. Значит, таки до любви! Так что, дамы, готовьте платочки для утирания со щек слез умиления… Впрочем, до суда зрителей еще далековато.

Массивные видеокамеры, софиты, гримеры с костюмерами… Одесситы, прогуливающиеся по Приморскому бульвару, проявляют небывалый интерес к съемкам и даже пытаются вникнуть в сюжет будущего фильма.

Кстати, о сюжете. Пока власть в Одессе стремительно переходит из рук в руки, а влияние местного криминалитета остается неизменным, двое влюбленных молодых людей, Матвей и Лиза, пытаются обойти «игры» легендарных исторических личностей, — таких, как атаман Котовский и король налетчиков Михаил Винницкий (Мишка Япончик). Между тем, историческая «игра» — штука упрямая, эта «воронка» затягивает. Так что приключенческая тема вам тоже обеспечена.

Режиссером проекта выступил Олег Туранский («Я с тобой»). В сериале сыграют: Ольга Виниченко, Александр Соколовский, Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Дмитрий Сова, Марк Дробот, Артем Алексеев, Александр Кобзарь и другие.

Премьера сериала запланирована уже в этом году.

Говорят, истории прошлого важны и интересны именно тем, что помогают нам разобраться в настоящем. Я не стану ни соглашаться с этим, ни опровергать, тем более, что речь идет не столько об истории, сколько об историческом фоне. Приятно же главное: на улицах Одессы таки снимается кино, тем более, кино «за саму Одессу».

И вот только очень-очень жаль, что не нашей с вами Одесской киностудии…