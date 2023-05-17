Мы постоянно маневрируем в огромном и постоянно растущем море информации. Она сваливается на нас, требуя мгновенной реакции и правильных решений. Как быть?

Все прекрасно осознают, что текущая реальность требует нового типа мышления. Не линейного и однобокого, а гибкого, рационального, критического. Без такого мышления человек будет тонуть в огромном океане сомнительной, непроверенной и недостоверной информации, будет делать поспешные и необоснованные выводы и обобщения, принимать некорректные решения, смотреть на происходящие в мире процессы и явления поверхностно, искаженно, стереотипно, в черно-белых красках.

Сам термин «критическое мышление» появился сравнительно недавно. Впервые его использовал в 1910 году теоретик в области образования Джон Дьюи в книге «Как мы мыслим». Но неправильно говорить, что само по себе критическое мышление появилось только в начале XX века. Нет, конечно. Оно было всегда. И даже человек, который никогда не слышал этот термин, так или иначе использует принципы и приемы критического мышления.

Справедливости ради стоит сказать, что критическое мышление на протяжении всей истории человечества было привилегией элит. Философия, риторика и теология, диалектика и софизмы — все это своеобразные интеллектуальные «развлечения» не для всех. Не всем было позволено мыслить критично, рассуждать свободно и руководствоваться исключительно логикой. Иногда вообще думать было опасно — могли запросто сжечь на костре, записать в ведьмы или запереть в темнице как самого злого чернокнижника. В общем, всегда было гораздо проще и, главное, безопаснее не быть «белой вороной», быть как все, ориентироваться на общественные привычки, догмы, традиции и стереотипы.

Навыки будущего

Что-то изменилось с тех пор? Конечно! Тому подтверждением являются исследования, которые провел Всемирный Экономический Форум. Давосские специалисты определили, какие навыки и умения будут востребованы и актуальны в самом ближайшем будущем, а именно в 2020 году. Среди них оказались: решение сложных проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, коммуникация, эмоциональный интеллект, принятие решений, клиентоориентированность, ведение переговоров, когнитивная гибкость.

На первом месте комплексное решение сложных проблем, это справедливо. А вот на втором — критическое мышление. С чем это связано? Все просто. Человечество избавляется от привычных рутинных когнитивных задач. Компьютерные системы сами посчитают зарплаты, систематизируют клиентов, разошлют письма рассылки, сведут дебет с кредитом и даже проведут собеседования с помощью онлайн-ботов. Компьютер во многом замещает человека. Но пока он не научился главному — автономно мыслить вне прописанных алгоритмов. Возможно, это дело времени.

Недавнее исследование The Boston Consulting Group говорит о том, что от 9% до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие из-за цифровизации. 19% всех рабочих могут быть замещены роботами. Некоторые профессии, которые будут востребованы в XXI веке, попросту еще не существуют. А те, что есть, со временем, конечно, трансформируются. Думаю, все понимают, что человек без гибкости и критичности просто не сможет адаптироваться под происходящие изменения.

Существует также концепция «4 Сs». В 2002 году в Америке было создано Партнерство для изучения навыков XXI века, куда вошли представители Департамента образования США, Национальная ассоциация образования NEA, другие государственные и некоммерческие организации, а также несколько компаний, среди которых Microsoft, Apple, Cisco и Dell. Сообщество проанализировало и выявило четыре ключевых навыка, необходимых для обучения в первую очередь в XXI веке. Это оказались Critical Thinking (критическое мышление), Creative (креативность), Communication (коммуникативный навык), Collaboration (работа в команде). Именно эти ключевые навыки уже интегрируются в США во все образовательные среды.

Как научиться мыслить критически?

Что же это за тип мышления, настолько актуальный, востребованный и жизненно необходимый?

Вот человек читает какую-то статью, в которой раскрываются новые сенсационные результаты исследований британских ученых или аналитическую статью новомодного делового портала, или смотрит новости по федеральному каналу, где ведущий обосновывает необходимость принятия нового законопроекта, или присутствует на переговорах и слушает доводы своего оппонента. Так что же нужно делать для того, чтобы критически мыслить?

Первый шаг. Для начала необходимо проанализировать информацию, интерпретировать данные, если необходимо, оценить вводные. Это важнейшая компетенция, которая связана с навыком работы с информацией. Что первично, а что вторично? Что главное, а что второстепенное? Где причина, а где следствие? Как одно взаимосвязано с другим?

Второй шаг. Критически мыслящего человека сложно обвести вокруг пальца, потому что он легко может обнаружить все логические ошибки и любые несоответствия в рассуждениях. Воспользуйтесь простым алгоритмом критических вопросов. Понятен ли предмет обсуждения? Нет ли подмены темы или умышленных переключений? Не сужается или не расширяется ли тема? Все ли аргументы можно назвать правдивыми? Все ли доводы раскрыты и доказаны? Нет ли противоречий? Есть ли четкая причинно-следственная связь?

Третий шаг. Одно дело — найти логические ошибки, другое дело — их объяснить и обосновать своему оппоненту. Навык аргументации и убедительного обоснования — ключевая компетенция критического мышления. Убеждать должна не красивая подача или форма, а всесторонне доказанные и раскрытые доводы.

Четвертый шаг. Наконец, главное. Человек может в теории отлично анализировать информацию, находить логические ошибки в упражнениях в учебнике по логике, выстраивать аргументы в искусственном формате «дебаты», но это ничего не стоит, если он не может перевести все эти знания и умения в бизнес-практику и решать реальные практические кейсы. Именно поэтому четвертая составляющая критического мышления — применение результатов к решению проблем.

Если соединить эти четыре ключевых составляющих, получается следующее определение. Критическое мышление — способ мышления, позволяющий анализировать поступающую информацию и ставить ее под сомнение, формулировать обоснованные выводы, создавать собственную оценку происходящего, а также принимать решения в условиях неопределенности.

Развивать критическое мышление можно и нужно. Это навык, который требует постоянной работы. Критическое мышление — это не про критику. Это про то, как ориентироваться в огромном информационном потоке, про то, как ставить входящую информацию под сомнение. Нужно сомневаться и задавать вопросы, разные и много. Чем сложнее идея, утверждение или мысль, тем больше вопросов должно быть. Важно перепроверять информацию и не бояться искать первоисточники, сравнивать несколько источников. Безапелляционно верить ничему нельзя. И этой статье в том числе.

Источник forbes