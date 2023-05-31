Ровно год назад, 27 мая 2022-го, УПЦ провела собор в Феофании. Его решения были радикальными для УПЦ, а для всего общества - недостаточными, что дало повод говорить о зависимой, даже "пророссийской", позиции УПЦ, и в конечном счете привело к усилению давления на нее, потере сотен приходов в западных, центральных, северных регионах, а в самом Киеве - к попыткам отъять у УПЦ главную ее святыню, Киево-Печерскую лавру. Vesti.ua вспоминают обстоятельства важных решений, принятых в мае 2022-го, а также рассказывают о тех предложениях для УПЦ и ПЦУ, которые звучат сегодня со стороны Константинопольского патриархата.

Ровно год назад, 27 мая 2022-го, УПЦ провела собор в Феофании. Его решения были радикальными для УПЦ, а для всего общества - недостаточными, что дало повод говорить о зависимой, даже "пророссийской", позиции УПЦ, и в конечном счете привело к усилению давления на нее, потере сотен приходов в западных, центральных, северных регионах, а в самом Киеве - к попыткам отъять у УПЦ главную ее святыню, Киево-Печерскую лавру. Vesti.ua вспоминают обстоятельства важных решений, принятых в мае 2022-го, а также рассказывают о тех предложениях для УПЦ и ПЦУ, которые звучат сегодня со стороны Константинопольского патриархата.

Независимы, но не совсем

27 мая 2022-го в Киеве было жарко, в прямом и переносном плане. Свято-Пантелеймоновский женский монастырь, что находится в Феофании на юго-западе Киева, принимал Собор УПЦ. На днях состоялось заседание Синода УПЦ (это главный орган власти в церкви), и, по просочившимся наружу данным, - там возник неформальный конфликт между двумя группами архиереев из дюжины участников: часть из них говорила о необходимости жестких решений. Надо сказать, их время пришло: к тому моменту российские войска уже были отведены с севера Украины, первый страх прошел - и у общества появились к церкви закономерные вопросы: как получается, что ее иерархи до сих пор поминают в ходе своих служений патриарха РПЦ Кирилла, сама УПЦ пребывает если не в "евхаристическом единстве" с РПЦ, то, во всяком случае, отношений с нею не разорвала. Соответственно, от УПЦ ждали решений о полном разрыве, т.е., обретении автокефалии - "церковной независимости".

На Соборе приняли решения об осуждении позиции патриарха РПЦ Кирилла; восстановлении мироварения в Украине; "церковной децентрализации" (епархиальные архиереи получили право самостоятельно принимать решения о жизни епархий, которые обычно принимаются Синодом - на время войны); также был провозглашен призыв о диалоге к ПЦУ - сопряженный с требованиями к ней прекратить захваты храмов.

Как видим - решения об автокефалии не было. Официальная позиция УПЦ такова: раз уж церковь имеет все признаки автокефалии (мироварение, принятие решений), то и подчиненных отношений к РПЦ у нее нет. Но почему приняли половинчатое решение? - ректор Киевской духовной семинарии Сильвестр (Стойчев) пояснил это нежеланием разбалансировать сложную структуру при самостоятельном принятии автокефального статуса: "Важный аспект автокефалии - это признание ее другими Поместными церквями. А теперь давайте смоделируем ситуацию: УПЦ провозглашает себя автокефальной, и что дальше? - приверженцы той модели Вселенской церкви, которую активно пропагандирует Константинопольский патриархат, сразу же заявили бы, что только ему принадлежит право и привилегия давать автокефалию, - пояснил архиерей. - Иные сказали бы, что нужно достичь консенсуса в этом вопросе между всеми Поместными Церквями, но на поиски такого консенсуса могут уйти даже не годы, а десятилетия".

Еще один нюанс называет религиовед Алексей Смирнов: вопрос автокефалии для УПЦ должен был бы решиться при участии РПЦ. "На этом настаивали бы многие Поместные церкви, а РПЦ, естественно, никогда не согласилась бы решить вопрос в русле, заданном Фанаром (район в Стамбуле, где находится Константинопольский патриархат - Авт.) в 2018 году", - уточнил он.

Тем не менее, даже такое, половинчатое, решение вызвало резкое сопротивление у части иерархов - Донецкая и Симферопольская епархии заявили о непризнании решений Собора, пожелав "остаться в единстве с РПЦ".

Филарет, Онуфрий, после - Епифаний

Год спустя положение УПЦ ухудшилось донельзя. И в этот момент возникло предложение со стороны "греческих" церквей (их влияние в православном мире велико, на них опирается и Вселенский патриархат) по поводу "мирного плана" для УПЦ и ПЦУ, а также других православных конфессий, которые будут заинтересованы в присоединении. На днях архиерей Александрийской церкви, митрополит Зимбабвийский Серафим (Киккотис) выступил с мирным планом, согласно которому церковь возвращается к условному "статус кво", убирая все обиды. Первым делом, Вселенский патриархат восстанавливает митрополита УПЦ КП Филарета. Далее, все стороны признают хиротонию митрополита ПЦУ Епифания (т.е., он и его иерархи признаются действующими и "благодатными" священниками всеми православными церквями, сейчас у части из них общения с ПЦУ нет из-за непризнания их хиротоний каноническими). Затем церковь собирается воедино под главенством сначала Филарета, а когда тот отойдет в мир иной, - его заменит Онуфрий. После него руководить УПЦ будет самый молодой из трех митрополитов, Епифаний. Что важно, все церкви, согласно плану, должны признать право нашей 40-миллионной страны на автокефалию. Это решение, естественно, потребует участия и РПЦ - соответственно, митрополит Серафим вносит последнюю идею, о проведении всеправославного Собора, на котором должен состояться диалог со всеми церквями (главный - между Константинополем и Москвой).

Ранее тот же Серафим (Киккотис) озвучивал идею автокефалии для Украины, однако при условиях "перерукоположения" епископов ПЦУ (это, по идее, сняло бы разногласия - конечно, в самой ПЦУ были противники), а главой общего Синода назначили бы митрополита УПЦ Онуфрия (Епифаний - зам). Еще один план предлагал митрополит Иерофей (Влахос), согласно нему вводился "переходный режим", две церкви внутри страны не объединялись бы, сосуществуя друг с другом по принципу федерации, но имели бы общего руководителя. "Эти планы были высказаны еще в 2019-2020 годах, после того, как стало понятно, что Томос не сработал, как задумывалось, и планы Константинополя по "преодолению раскола" в Украине провалились, - напоминает Смирнов. - Главной идеей обоих иерархов является создание некоей общей структуры для ПЦУ и УПЦ, когда между ними не происходит полного слияния, но устанавливается общее руководство".

Катакомбы или новый статус

Нужно заметить, что в 2019-20 гг. эти идеи были отброшены: сам Константинополь считал вопрос решенным, да и УПЦ отвергала вмешательство Варфоломея, вплоть до разрыва евхаристического общения с Константинополем. Бортник напоминает, что раньше УПЦ постоянно отказывалась от сближения с ПЦУ/УПЦ "КП", выдвигая в качестве обязательного условия "покаяние" остальных конфессий, после чего они были бы готовы "влить" их в себя (а не объединить, как равные с собой).

Однако год спустя после начала полномасштабного вторжения план снова на столе. "Это - старая идея объединения УПЦ "МП" и "КП", только в новой обертке, - считает политолог Руслан Бортник. - Учитывая, что позиции УПЦ очень ослабели - административно, политически, и социально, - тестируется готовность их иерархов пойти на такое объединение - ведь все стороны понимают, что нынешние события приведут к радикализации внутри УПЦ, когда наиболее радикальная ее часть перейдет в "катакомбный" формат, и будет совершенно нелояльной к власти".

Смирнов полагает, что причиной, по которой "мирный план" снова появился, стал сигнал, отправленный УПЦ в Константинополь о готовности к диалогу. Об этом, по его предположению, говорит недавний визит митрополита Львовского Филарета к предстоятелю Кипрской церкви. "Очевидно, смягчить позицию УПЦ вынудила нынешняя ситуация - давление властей, неопределенный канонический статус после собора в Феофании. Да и со стороны видного представителя Фанара, архиепископа Элпидофора (его называют вероятным преемником Варфоломея - Авт.) также звучат слова о готовности Константинопольской церкви выступить в качестве посредника", - добавляет религиовед.

Вместе с тем, эксперты не считают план осуществимым - в данный момент. Алексей Смирнов убежден, что он невыгоден для ПЦУ, которая "как никогда оказалась близкой к полному триумфу и уничтожению своих "конкурентов", и вряд ли Епифаний согласится поступиться нынешним статусом ради того, чтобы смягчить условия "сдачи" для УПЦ, - уточнил эксперт. - И уж совершенно неприемлемым для него является выполнение главного условия со стороны УПЦ - о перерукоположении епископата ПЦУ".

С другой стороны, план поможет легализовать ПЦУ для всех Поместных церквей, что также является плюсом для нее (т.е., есть и положительный момент). Однако противление будет и со стороны части епископата УПЦ. "Часть УПЦ изначально готова к такому диалогу, но вот убедить всех в необходимости такого сценария будет сложно - разве что, главой новой структуры будет назначен Онуфрий", - считает Руслан Бортник.