Сейчас многие ученые считают, что пик солнечной активности или солнечный максимум должен наступить не раньше 2025 года. Но некоторые исследователи считают, что увеличение уровня активности Солнца стоит ожидать уже в конце этого года. Это может привести к появлению сильнейших геомагнитных бурь, что может очень негативно сказаться на земных технологиях, пишет Фокус со ссылкой на Live Science.
Изменения на Солнце каждые 11 лет
Солнце – это не обычный спокойный плазменный шар, а объект, в котором постоянно происходят разные внутренние и внешние процессы. И Солнце меняется каждые 11 лет во время солнечных циклов. Дело в том, что примерно в середине такого цикла наступает повышение уровня солнечной активности. Этот период получил название солнечный максимум и в это время на нашей звезде появляется большее, чем обычно количество вспышек и корональных выбросов массы, то есть плазмы, в космос.
Такие извержения мощных потоков энергии и намагниченной плазмы, если они достигают Земли, вызывает появление геомагнитных бурь. Эти бури ученые разделяют на 5 типов по уровню мощности. Но каждая такая геомагнитная буря может негативно повлиять на работу спутников на орбите, на работу связи и систем навигации на Земле, а также на работу энергосистем. То есть чем мощнее геомагнитная буря, тем более сильное негативное влияние она может оказать на наши технологии. Например, в 1859 году состоялась настоящая технологическая катастрофа на планете, когда после сильнейшей вспышки на Солнце была отключена на долгое время телеграфная связь, а также перестала функционировать энергосистема в разных регионах планеты. Учитывая тот факт, что технологии давно ушли далеко вперед и люди напрямую от них зависят, то любая очень сильная геомагнитная буря может привести к настоящему коллапсу всей деятельности людей на Земле.
Сильные геомагнитные бури появляются как раз во время солнечного максимума. И некоторые ученые считают, что следующий период повышенной активности Солнца может наступить уже в конце 2023 года, а не в 2025 году, как предполагают сейчас многие исследователи. Но самое опасное для нас то, что этот максимум может быть намного сильнее предыдущих подобных событий на Солнце.
По словам Алекса Джеймса из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, во время минимума сильное магнитное поле Солнца удерживает очень горячую плазму очень близко поверхности звезды. Таким образом сильная солнечная активность подавляется. Но затем линии магнитного поля запутываются и разрываются, в результате чего магнитное поле становится слабее. Поэтому появляются вспышки на Солнце и корональные выбросы массы.
Когда Солнце приближается к периоду более высокого уровня активности, то на звезде появляется большое количество таких более темных участков на поверхности, как солнечные пятна. Кстати, именно в них рождаются солнечные вспышки. Соответственно, чем больше пятен, тем больше вспышек и больше выбросов плазмы в космос.
Самые сильные геомагнитные бури — катастрофа на Земле
По словам Джеймса, подобная солнечная активность говорит о том, что солнечный максимум может наступить уже в конце этого года и судя по текущим события может быть намного сильнее, чем предыдущие максимумы.