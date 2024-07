Около 500 участников, в том числе 50 глав государств и правительств, приняли участие в саммите "Спорт для устойчивого развития", который прошел в четверг в Париже под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

За день до открытия Олимпийских игр мировые и бизнес-лидеры пообещали выделить миллиарды долларов на финансирование спортивных проектов, направленных на ускорение процессов социального развития.

Около 500 участников, в том числе 50 глав государств и правительств, съехались на саммит "Спорт для устойчивого развития", который прошел в четверг в Париже под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

"Это синергия наших действий и всего, что мы можем сделать вместе со спортивным движением, что абсолютно необходимо. Я благодарю вас за мобилизацию, Игры - это возможность рассказать о том, что мы делаем, и запустить новые инициативы, которые мы претворяем в жизнь. Спасибо всем за пожертвования, которые были собраны для Африки, Южной Америки и Океании, и я благодарю вас за ежедневное участие в этом деле"- заявил Эммануэль Макрон.

Альянс государственных банков развития и других финансовых институтов пообещал вложить 9,2 млрд евро в развитие "общинной, комплексной и надежной спортивной инфраструктуры" по всему миру к 2030 году.

Французское агентство развития заявило, что выделит 500 миллионов евро на устойчивое развитие спорта к 2030 году.

МОК также отчитался о 10-процентном увеличении бюджета на олимпийскую солидарность, который составит 650 миллионов долларов на 2025-2028 годы.

Президент Сенегала, где в 2026 году пройдут Юношеские Олимпийские игры, заявил, что "олимпийский идеал сегодня подвергается сомнению из-за трагедии войны".

- Это также шанс привлечь внимание саммита к невыносимому проклятию расизма и расовой дискриминации, которая укоренилась в спорте в контексте тривиализации высказываний на почве ненависти и ксенофобии.

Олимпийские игры 2024 года в Париже откроются 26 июля и продлятся до середины августа.