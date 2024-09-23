Украинская газотранспортная система технически готова к работе в реверсном режиме после прекращения в конце этого года действия контракта на транзит российского природного газа в Европу. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

Соответствующие заверения о возможности поставок газа украинским потребителям в отсутствие его транзита в Европу дала НАК "Нафтогаз Украины".

Комментируя возможность поставок в 2025 году природного газа по контракту между европейскими компаниями и Азербайджаном, источник указал, что в настоящий момент к правительству с подобными предложениями никто не обращался.

В то же время он подчеркнул, что согласно ст. 272 Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина обязана обеспечить такой транзит в случае поступления соответствующих обращений европейских партнеров, напомнив, что Венгрия и Словакия не ограничены санкциями в закупках трубопроводного газа.

В качестве примера собеседник привел переход венгерской компании MOL на закупку российской нефти на границе с Беларусью и ее транзит украинским нефтепроводом. Источник отметил, что теперь контрагентом "Укртранснафты", "дочки" "Нафтогаза Украины", выступает венгерская компания, которая уже перечислила первый транш оплаты за такие услуги, и такой вариант является более предпочтительным, чем работа ранее с российской "Транснефтью".

По словам собеседника, в правительстве Украины в перспективе надеются на полный отказ в Европе от российских энергоносителей с учетом роста альтернативных поставок и появления новых маршрутов транспортировки, в частности, из Хорватии, стоимость которых будет снижаться с ростом объемов.

В то же время источник указал, что в настоящее время такие ограничения для Словакии и Венгрии отсутствуют. Эти страны оказывают поврежденной российскими ударами энергосистеме Украине существенную поддержку поставками электроэнергии, добавил он. По его словам, в частности, Венгрия и Словакия за время войны ни разу не отказывали в аварийной помощи украинской энергосистеме, хотя со стороны Польши такое было.

Источник также отметил важность создания запасов дизельного топлива в европейских странах-соседях Украины, так как только в больницах стоят 12 тыс. дизельных генераторов средней мощностью по 1 МВт, ими также обеспечены 80% учреждений образования, и в больших объемах дизель-генераторы закупали бизнес и население.