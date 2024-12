Довольно много написано о серьезном кризисе партийно-политической системы Британии на фоне затяжного экономического кризиса, в котором соединились общемировые тенденции и последствия Brexit.

Сегодня мы имеем возможность ознакомить наших читателей с результатами интересного социологического исследования YouGov, в котором британцам предложили высказать свое отношения к 12 распространенным идеологиям.

[Первая цифра – сумма ответов “Очень позитивно” и “Скорее позитивно”, вторая – сумма ответов “Скорее негативно” и “Очень негативно”; оставшаяся доля до 100% – ответ “Не знаю”].

Очень интересно, что наиболее благоприятно британцы относятся к экологизму [который в исследовании поименован мудреным словом “энвайронментализм”] – 64% vs 18% и феминизму – 56% vs 28%.

Разумеется, и экологизм, и феминизм называть идеологиями вполне корректно, однако они являются неотъемлемыми составляющими лево-либерального идеологического спектра.

Кстати, либерализм, который можно отнести к классическим идеологиям, по сути, последний, который имеет перевес позитивных оценок над негативными, – 41% vs 26%. Ибо противоположные оценки социализма находятся в пределах погрешности: 38% и 36%.

Далее следует национальная вариация российского мема: “Британия, ты сдурела!” – баланс оценок консерватизма ушел в серьезный минус – 32% vs 43%.

В опросе “капитализм” был предложен в качестве идеологии, что не вполне корректно, но результат интересен – 30% vs 45%. Как видим, на территории, ставшей наряду с Нидерландами родиной капитализма, он сильно проигрывает своему антагонисту – социализму.

При этом национализм показал схожую с капитализмом приемлемость для британцев – 29% vs 44%.

Либертарианство, которое сводится к минимизации роли государства, но имеет целый ряд форм [например, правое либертарианство исповедует эпатажный президент Аргентины Хавьер Милей] получило вполне удовлетворительную оценку: 24% vs 29%. Но не удивительно, что целых 47% ответили “Не знаю”.

Популизм, поставленный в список, является не идеологией, а методом борьбы за голоса избирателей, но, интересно, что он стал рекордным по ответу “Не знаю” – 49%. Оценки же разделились 12% vs 39%.

В конце списка идут “экстремальные идеологии”:

коммунизм – 10% vs 69%;

анархизм – 8% vs 67%;

Фашизм – 2% vs 82%.

PS. Интересно было бы узнать мнение британских подданных о такой вполне реальной идеологии, как “республиканизм”.

