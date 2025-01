Кремль подозревают в эксплуатации судна для слежки за морским дном и сбора разведданных, которые могут быть использованы для диверсий.

"Мы вас видим", - таково было вызывающее предупреждение министра обороны Великобритании Джона Хили президенту РФ Владимиру Путину после того, как на этой неделе в водах Великобритании был замечен российский корабль-шпион.

Известный как "Янтарь", он находится в ведении Министерства обороны РФ и официально занимается океанографическими исследованиями. Но западные чиновники считают, что судно используется для глубоководного шпионажа.

"Янтарь" хорошо известен европейским правительствам и обычно сопровождается их военно-морскими командованиями.

Однако последний проход судна через европейские воды пришелся на непростое время: НАТО усиливает свое военное присутствие на Балтике после того, как на Рождество там был поврежден силовой кабель. В центре расследования оказался нефтяной танкер, предположительно являющийся частью теневого флота Кремля, нарушающего санкции.

Это произошло после целого ряда аналогичных инцидентов, произошедших, как подозревается, в результате саботажа. Это усилило опасения в том , что подводные кабели связи, газопроводы и энергетические коммуникации Европы являются уязвимыми целями в гибридной войне России.

Команда Euronews по проверке фактов выясняет, что нам известно о корабле "Янтарь" и его деятельности.

Что мы знаем о корабле "Янтарь"?

"Янтарь" работает на российское агентство подводных исследований ГУГИ с 2015 года.

ГУГИ считается секретным подразделением. Изначально созданное как часть военно-морского флота России, сейчас оно работает самостоятельно в интересах Министерства обороны. Помимо "Янтаря", в его состав входят несколько специализированных подводных лодок, некоторые из них - атомные.

"Янтарь" специально разработан для сбора разведывательной информации. Он закладывать и извлекать предметы с морского дна. На его борту также находятся пилотируемые глубоководные субмарины, способные опускаться на глубину 6 000 метров, и глубоководные роботы, прикреплённые к кораблю.

Аналитик разведки открытых источников (OSINT) Х. И. Саттон, специализирующийся на подводных лодках и подводных системах, назвал корабль "особым, уникальным" кораблем-маткой.

"Янтарь", как я полагаю, предназначался для проведения операций на морском дне, которые не требуют исключительной скрытности подводных лодок, и он может делать это гораздо дешевле", - пояснил он.

"Янтарь" оснащен электронными датчиками для картографирования морского дна и куполом для связи, что указывает на то, что он, скорее всего, используется для картографирования сети важнейших трубопроводов и сетевых кабелей, соединяющих западные страны.

Когда судно вошло в воды Великобритании и почему его преследовал Королевский флот?

Впервые "Янтарь" был обнаружен в понедельник в 45 милях (83,3 км) от британского побережья, в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Великобритании.

Согласно проведенному Euronews анализу данных слежения за судном, во вторник оно прошло через Ла-Манш, направляясь на восток в воды Бельгии и Нидерландов.

A map shows undersea cables as well as Russian vessel Yantar's passage on January 20 to January 21, 2025, based on data provided by vessel tracking site Marine Traffic.Euronews

Пройдя через Ла-Манш, судно приблизилось к Atlantic Crossing 1, подводному телекоммуникационному кабелю, связывающему США с Великобританией, Нидерландами и Германией.

В пятницу судно находилось в проливе Каттегат между Данией и Швецией, согласно данным морского слежения, что позволяет предположить, что оно направляется обратно на базу в Санкт-Петербурге.

Yantar's position on Friday January 42, according to data provided by vessel tracking site Marine TrafficEuronews

В среду Великобритания направила два корабля Королевского военно-морского флота, HMS Somerset и HMS Tyne, для слежения за "Янтарём". Министерство обороны заявило, что "изменило правила применения оружия", чтобы корабли смогли приблизиться к судну.

Эксперты говорят, что сопровождение российских судов при прохождении через европейские воды - нормальное явление. Но в высшей степени необычным шагом стало то, что подводной лодке Королевского флота было разрешено подняться на поверхность рядом с российским кораблем.

"Я не могу припомнить, чтобы такое случалось раньше. Это не то, что обычно принято афишировать своим противникам, - сказал Euronews Майк Планкетт, эксперт по военно-морскому флоту из Janes Intelligence. - Я думаю, это было послание русским: Мы знаем, что вы делаете с этим кораблем. Мы следим за вами".

Министр обороны Великобритании заявил, что судно было "кораблем-шпионом", используемым для "картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".

Это самая резкая публичная риторика со стороны любого европейского правительства по поводу операций "Янтаря" по сбору разведданных.

Где еще он был замечен в европейских водах?

В ноябре "Янтарь" был выпровожен из ирландских и британских территориальных вод после того, как его заметили "бродящим над важнейшими объектами подводной инфраструктуры Великобритании", по словам министра обороны Великобритании.

Позже, в ноябре, судно было обнаружено вошедшим в Средиземное море через Гибралтарский пролив и остановившимся в порту Алжира.

Затем "Янтарь" был отправлен на обследование затонувшего судна MV Ursa Major, связанного с Кремлём грузового судна, которое затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром после взрыва на борту 23 декабря.

Предполагается, что Ursa Major перевозил оружие из Сирии, где ранее в декабре был свергнут поддерживающий Кремль президент Башар Асад, что поставило под сомнение будущее российских военных баз в этой стране.

Компания-владелец судна, тесно связанная с Кремлем, назвала это "террористическим актом".

Военно-морские аналитики считают потопление Ursa Major подозрительным. Хотя о миссии "Янтаря" по осмотру повреждений мало что известно, военно-морской аналитик Саттон говорит, что он, скорее всего, собирал доказательства затопления корабля и, возможно, "извлекал или уничтожал" секретное оборудование.

Может ли информация, собранная "Янтарем", быть использована для будущих диверсий?

Нет никаких рассекреченных данных, подтверждающих, что картографические операции "Янтаря" использовались в предполагаемых актах саботажа, когда суда бросают якоря на морское дно в попытке оборвать кабели.

Однако подозрительная деятельность "Янтаря" и частота предполагаемых диверсий означают, что Европа все больше бдительно относится к российской угрозе.

В апреле прошлого года был поврежден важнейший подводный кабель связи с норвежской авиабазой в Арктике. В ноябре были перерезаны два кабеля в Балтийском море, включая единственный подводный кабель передачи данных, соединяющий Финляндию с Центральной Европой.

В расследовании последней предполагаемой диверсии, в результате которой на Рождество в Балтийском море был поврежден кабель Estlink-2, основное внимание было уделено нефтяному танкеру, который, как предполагается, является частью так называемого теневого флота России.

В то время как газета Washington Post со ссылкой на западных чиновников заявила, что это, скорее всего, был несчастный случай, европейские политики намекнули на намеренный акт саботажа, организованный Москвой.

"Я думаю, что вряд ли все они (инциденты) были случайностью. Там что-то происходит, будь то целенаправленная кампания или просто проверка, чтобы понять, можно ли вообще оборвать кабель якорем", - сказал Майк Планкетт из Janes Intelligence.

Владение, управление и флаги теневого флота непрозрачны, что затрудняет западным властям расследование или отслеживание контроля над его судами.