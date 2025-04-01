



Во вторник, 18-го марта, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил чтение акафиста перед иконой Божией Матери «Млекопитательница» в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии обители. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела,

с 10-го по 17-е марта викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил паломничество по древним святыням Греции. 15-го марта, в поминальную Родительскую субботу, викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре. За богослужением вознесли молитвы о вечном упокоении всех усопших православных христиан. В день памяти благоверного князя Вячеслава Чешского,

17-го марта, в храмовом комплексе Марии Магдалины на 9-й станции Фонтана настоятель протоиерей Димитрий Яковенко и клирики храма совершили Литургию Преждеосвященных Даров. Воскресенье, 16-го марта, Неделю 2-ю Великого поста, Церковь посвятила памяти святителя Григория Паламы - святого, которому мы обязаны появлением молитвы «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», а точнее ее непрестанным повторением.

18-го марта студены Одесской духовной семинарии приняли участие в ХIV ежегодной конференции «Студенческая наука в духовной школе», организованной Киевской духовной академией и семинарией. ОДС в этом году на секции «Богословие и апологетика» представили студент IV курса Геннадий Яновицкий с докладом «Онтологический аргумент как доказательство бытия Божия» и студент III курса Иван Грубчак с докладом «Обзор святоотеческих мнений о плодах сошествия Господа Иисуса Христа в ад». Излюбленные рабы Божии, предназначаемые Господом для высшего служения в Его Церкви, носят в себе иногда не только особые духовные знаки Его к ним милостей, но и, для некоторых видимые, также особые предметы, указывающее на их будущее великое служение. Последнее мы докажем примером следующим. В Прологе, на 15-й день марта, в церковном слове пишется: «Монах Георгий Арменин рассказывал: «Авва Григорий, игумен Фаранской лавры, много раз просил меня, чтобы я свел его к Сергию пустыннику, жившему неподалеку от Мертвого моря. Я исполнил его желание и привел его однажды к старцу, который принял его очень любезно, принес воды и омыл ему ноги, целый день беседовал с ним о спасении души и только на другой день отпустил его. По уходе Григория я сказал старцу: «Знаешь ли, отче, ведь ты вчера соблазнил меня?» «Чем?» – спросил старец. «Как же? Приводил я к тебе и епископов, и пресвитеров, и ты ни одному из них никогда не омывал ног, а Григорию омыл. Что это значит?» – «Что ты мне говоришь, брате, не понимаю. Знаю же только то, что, когда Григорий вошел в мою пещеру, я, Сергий, принял его, как патриарха, потому что увидел его опоясанным архиерейским омофором, и Евангелие было в руках его. Мы не зрим на лица, но проникаем в сердце человека, что Господь даровал нам». И что же? Через пять лет Бог удостоил Григория быть патриархом Антиохийским, как Сергий предсказал о нем. Так, братие, излюбленным рабам Своим, предназначаемым для высшего служения Церкви, Господь подлинно являл великие знаки, указывавшее на великое и высокое их служение Церкви. И пример Григория – не единственный. Читайте житие святителя Николая, и вы убедитесь в этом. Когда он был на I Вселенском соборе, он посрамил еретика Ария не только словом, но и делом, ударив в ланиту. Отцы Собора вознегодовали на это и постановили лишить его архиерейского сана. Но Сам Господь и Пресвятая Богородица одобрили его поступок и похвалили его ревность. Некоторым из отцов Собора было такое же видение, какого удостоился и сам святитель еще прежде поставления своего на архиерейство. Они видели: с одной стороны святителя стоит Сам Христос с Евангелием, а с другой – Пресвятая Богородица с омофором и подают святителю знаки его сана, которых он был лишен. Уразумев из сего, что дерзновение святителя угодно было Богу, отцы Собора перестали упрекать святителя и воздали ему честь, как великому угоднику Божию. Что сказать еще: скажем: ихже бо предуведе, тех и предустави (Рим. 8,29). И поскольку Бог предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо, то посему одних предопределил к славе, а других осудил.