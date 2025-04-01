Важной функцией шута было называть вещи своими именами. Сегодня в этой роли нередко выступает экс-премьер Британии Борис Джонсон. Его политический вес крайне невелик, но он пытается выступать в непростой роли идеологического “мостика” между линиями европейских “ястребов” и Администрации Трампа. В этом плане весьма символично, что очередную колонку для Daily Mail Джонсон написал, находясь в американском штате Техас.

Главный месседж – Европа должна снизить социальные стандарты, чтобы увеличить военные расходы.

По его словам, американцы живут хуже европейцев в социальном плане, потому что больше тратят на армию. И призвал Европу сделать то же самое.

ЦИТАТА «Американский рабочий берет гораздо меньше отпусков, чем его (...) европейские коллеги. В США среднестатистический работник частного сектора получает от 10 до 15 дней оплачиваемого отпуска в год. Мы, европейцы, берем в 2 раза больше, около 30 дней. Рабочие в Англии имеют всевозможные предметы роскоши и защиты, которые просто неизвестны американскому капитализму».

Джонсон утверждает, что у американцев нет таких, как в Британии, пособий по болезни либо декретного отпуска, гораздо меньше защиты от увольнения.

ЦИТАТА «В федеральном законодательстве [США] нет требования ни об одном дне больничного или отпуска по беременности и родам, не говоря уже об отпуске по уходу за ребенком для отца. Ничто не мешает вашему боссу уволить вас более или менее по собственному желанию».

Джонсон вполне справедливо указывает, что у американцев «вызывает раздражение», что они платят больше налогов за оборону Европы, «чем платят халявщики». И призывает европейцев также увеличить военные расходы, чтоб не быть «нахлебниками» у американцев.

ЦИТАТА «Оборонный бюджет США составляет $1 трлн в год [в 2025 – $890 млрд – Ред.], что более чем в 12 раз превышает оборонный бюджет Великобритании, хотя население США всего в 5 раз превышает наше. США выделяют около 3,5% своего ВВП на оборону, в то время как Великобритания тратит около 2,3%».

Действительно, пока что евробюрократия не может даже на бумаге согласовать планы по увеличению расходов на оборону Старого Света. Только Германия сделала реальные шаги в этом направлении. Уходящий состав бундестага, где у оппозиции нет блокирующего меньшинства [по итогам внеочередных выборов он появился] внес необходимые поправки в Конституцию, ослабив т.н. Долговой тормоз в отношении военных расходов и 18 марта одобрил финансовый пакет, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в оборону.

Правда, ценой получения одобрения со стороны Зеленых, без которых не было бы конституционного большинства, стало согласование выделения €500 млрд. в течение 10 лет в специальный инфраструктурный фонд, из которых €100 млрд будет израсходовано на преодоление “климатических изменений”.

Что касается Еврокомиссии, то она пока что не смогла согласовать план милитаризации Европы на €800 млрд.; 26 марта “гора родила мышь” в виде стратегии из 30 пунктов конкретных действий, которые должны предпринять страны-члены ЕС, чтобы повысить свою готовность к возможным будущим кризисам — от стихийных бедствий и промышленных аварий до атак злоумышленников в киберпространстве и военной сфере. В числе прочего предусмотрена разработка каждой страной-членом 72-часовой набора для выживания граждан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем еженедельном выступлении по национальному радио так прокомментировал этот пункт: «Давайте попытаемся понять, почему они это делают. Я вижу, что Брюссель готовится к войне. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно (...) Это кажется забавным, что Брюссель рассылает сообщение всем европейским семьям, чтобы они запаслись едой на 72 часа, но если заглянуть вглубь, то можно с ужасом понять, что на уме у этих людей. Готовятся ли они к чему-то?».

По словам Орбана, Брюссель хочет продолжить нынешний конфликт, поддерживая Украину, а предложение о предоставлении чрезвычайных комплектов — это подготовка к более глубокому вовлечению Европы в войну.





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