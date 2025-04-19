13-го апреля, в день праздника Входа Господня в Иерусалим, священноархимандрит обители Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в соборном храме Свято-Успенского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в сослужении наместника обители архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и священнослужителей из числа братии монастыря.

11-го апреля в Свято-Николаевском храме села Александровка Одесского района состоялась общая исповедь духовенства Южненского благочиния. После этого была совершена Литургия Преждеосвященных Даров и Таинство Елеосвящения. Богослужение возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор в сослужении духовенства благочиния. 16-го апреля в результате ночной атаки на Одессу поврежден храм в честь Входа Господня в Иерусалим. Ударной волной были выбиты окна и двери храма. Стены святыни посечены обломками. Для желающих помочь в восстановлении храма его настоятель протоиерей Димитрий Гарчук опубликовал номер банковской карты: 4441 1110 4558 5357.

12-го апреля в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре духовник обители архиепископ Арцизский Виктор совершил отпевание новопреставленной монахини Таисии (в миру Эстер Серпионовой) - многолетней насельницы и основательницы иконописного отделения Одесской духовной семинарии. Архиепископ Арцизский Виктор совершил монашеский постриг в Свято-Воскресенском-Теплодарском женском монастыре Одесской епархии УПЦ. Послушница Вера была пострижена в монашество с именем Варвара, в честь великомученицы Варвары. Каждый год накануне светлого Христова Воскресения в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре с особой любовью и молитвой выпекают тысячи куличей. Эта праздничная выпечка предназначена для всех нуждающихся и одиноких, людей в сложных жизненных обстоятельствах, а также для защитников нашей страны. https://eparhiya.od.ua/donate

ДОБРО ОБЪЕДИНЯЕТ Христос Воскресе! На Пасхальном богослужении мы многократно слышим удивительный призыв Церкви к светлой радости и к духовному веселию: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!». Наша душа радуется, потому что праздник Пасхи напоминает ей о бессмертии в Царствии Христовом, если человек будет жить церковной жизнью по евангельским заповедям. Эта ежегодная пасхальная радость укрепляет нашу веру, что воистину Христос воскрес, что Он жив и пребывает в нашей Церкви до сих пор. Святитель Иоанн Златоуст в своей знаменитой проповеди на Пасху описывая уничтожение смерти, говорит: «Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад!». Поэтому сегодня, по слову Златоуста, «пусть ни один человек не боится смерти: смерть Спасителя освободила нас». В этом освобождении от греха и смерти состоит для нас главный смысл праздника Пасхи. «…От смерти к Жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную [песнь] поющия», — говорится в ирмосе первой песни пасхального канона. Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х Живо́т дарова́в!