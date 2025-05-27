В ответ на экономическую и геополитическую нестабильность все больше состоятельных людей со всего мира вывозят золото в безопасные хранилища за рубежом. В частности, одним из самых популярных направлений является Сингапур. Как передает LIGA.net, об этом пишет CNBC.

Недалеко от аэропорта Сингапура находится шестиэтажное хранилище под названием The Reserve, украшенное ониксом и защищенное сверхсовременной системой безопасности. В нем хранится золото и серебро на сумму около $1,5 млрд.

С января по апрель 2025 года спрос на хранение драгметаллов в этом хранилище вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Продажи слитков золота и серебра выросли на 200%.

По словам основателя хранилища Грегора Грегерсена, 90% новых клиентов – из-за пределов Сингапура. Люди боятся нестабильности, тарифов, экономических кризисов и потому все чаще ищут безопасные места для хранения своих активов.





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"Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня", – отметил Грегерсен.

В последние месяцы цены на золото стремительно росли, причем цены на слитки достигали рекордных максимумов подряд.

Отчасти этому способствовала привлекательность золота как безопасной гавани в условиях волатильности, вызванной торговой напряженностью между США и Китаем и массовой распродажей американских активов в апреле.

Хотя цены на золото недавно снизились после того, как аппетит инвесторов к риску улучшился из-за ослабления торговой напряженности между двумя экономическими сверхдержавами, некоторые обозреватели рынка все еще считают, что они могут подняться до $5000 за унцию в следующем году.

Спотовые цены на золото сейчас торгуются на уровне $3346,32 за унцию, что близко к историческим уровням.

По словам Грегерсена, состоятельные люди также все чаще предпочитают физические слитки золота вместо бумажных, потому что они не хотят иметь столько рисков, связанных с контрагентами и геополитическими рисками.

Хотя хранение и обладание физическим золотом не полностью свободно от ценового воздействия, оно ограничивает влияние определенных рисков, которые несет в себе бумажное золото.

Аналитики называют Сингапур "Женевой Востока": это политически и экономически стабильное государство с высоким уровнем безопасности.

Кроме того, Сингапур – это транзитный хаб. То есть, здесь удобно не только хранить, но и перевозить или забирать золото. Это делает его особенно привлекательным для состоятельных клиентов по всему миру.

Конкурентом Сингапура остается Дубай, однако, по словам аналитиков, процессы хранения могут быть слишком бюрократическими.

Напомним, 22 апреля цена на золото достигла исторического максимума – $3500,05.

25 апреля цены на золото упали более чем на 1%, поскольку Китай рассматривал возможность освободить определенные импортные товары из США от своих пошлин, что ослабило привлекательность драгоценного металла как "тихой гавани".