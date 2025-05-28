После начала полномасштабной войны России против Украины тысячи абитуриентов отправились получать высшее образование за пределами страны. США, Великобритания, страны Европы и Северной Европы - эти направления стали самыми популярными среди украинской молодежи.

Какие условия для украинских абитуриентов в разных странах, рассказывает РБК-Украина.

По данным Статистического управления Австрии, количество украинских абитуриентов выросло на 60% с 2021 года. А компании, которые помогают с поступлением, фиксируют рост спроса на обучение за рубежом более чем на 30%.

Получение международного образования дает украинцам возможность не только получить престижный диплом, но и получить доступ к качественной академической базе, современным исследованиям, стажировкам и перспективам дальнейшего трудоустройства.

Самые комфортные условия - в Австрии

Согласно анализу компании "Смотри шире", лучшие условия для украинцев в 2025 году предлагает Австрия:

стоимость обучения составляет 800 евро в год в государственных вузах;

проживание в общежитии - 500-1000 евро/месяц;

питание - 150-250 евро/месяц.

язык обучения - более 15 университетов имеют англоязычные программы (Венский университет, Технический университет Граца, Венский экономический и т.д.).

США и Великобритания: престижно, но дорого

Университеты США и Великобритании остаются среди сильнейших в мире, однако цена соответствующая:

США - стоимость обучения составляет 20 000-50 000 долларов в год, от 700 до 1500 долларов обойдется проживание, от 200 до 400 долларов в месяц придется заплатить за питание;

Великобритания - стоимость обучения составляет 20 000-38 000 фунтов стерлингов за год, от 700 до 1200 фунтов стерлингов придется заплатить за месяц проживания, в 200-300 фунтов стерлингов в месяц обойдется питание.

Сложность также в том, что для поступления нужен высокий уровень английского (IELTS 6.5-7.5) и финансовые гарантии. В то же время, в США высокие шансы на трудоустройство после завершения обучения, особенно в технологических отраслях.

Европейские варианты: баланс цены и качества

Польша:

стоимость обучения составляет 1000-3000 евро в год (возможно бесплатно при наличии Карты Поляка);

язык - польский или английский;

жилье - 400-600 евро в месяц.

Чехия:

бесплатное обучение на чешском языке в госуниверситетах;

англоязычные программы - 1500-5000 евро в год;

подготовительные языковые курсы - до 5000 евро в год;

Германия:

бесплатно в государственных вузах (семестровый взнос - 250-400 евро)

англоязычные программы - 1500-5000 евро в год;

для визы нужна сумма на проживание - около 11 000 евро в год;

Скандинавия: качество с низкой конкуренцией

Норвегия: 7000-15 000 евро в год;

Швеция и Финляндия: 8000-18 000 евро в год.

Хотя цены достаточно высокие, образование в этих странах считается одним из лучших в Европе. Можно выбрать обучение на английском или бесплатно выучить местный язык.

Другие доступные варианты

Греция - около 1000 евро в год;

Португалия -1500 евро в год;

Франция - 500-900 евро в год;

Исландия - бесплатно + 200 евро в год студенческий взнос;

Альтернатива Британии

Ирландия - 10 000-18 000 евро в год;

Шотландия - 6000-7000 фунтов в год + более низкие расходы на проживание.

Канада: золотая середина

Стоимость обучения в Канаде составляет 15 000-35 000 канадских долларов в год. Есть стипендии для иностранцев, однако в стране высокая конкуренция для их получения.

Канада является популярным выбором среди тех, кто планирует дальнейшую иммиграцию.

Что нужно знать при планировании поступления за границу

При планировании поступления на обучение за границу нужно учесть дополнительные расходы:

виза - консульский сбор составляет 100-500 евро;

обязательное страхование стоимостью от 100 евро в год;

проживание, питание, транспорт обойдутся в 500-1500 евро в месяц;

расходы на документы (перевод, апостили) - от 100 евро.

При написании материала использовались источники: Visit Ukraine, данные Статистического управления Австрии, "Смотри шире".

Ранее РБК-Украина рассказывало о пяти самых перспективных странах для украинских студентов в 2025 году - Нидерландах, Польше, Ирландии, Великобритании и США. Эти страны сочетают качественное образование, международные возможности и шансы на дальнейшее трудоустройство. В фокусе - англоязычные программы, инновации, стажировки в топ-компаниях и перспективы для жизни после вуза.

Также мы рассказывали, что Польша ввела новые правила для иностранных студентов: теперь для получения студенческой визы нужно знать язык обучения на уровне B2. Также ограничена доля иностранцев в вузах (до 50%), введен электронный реестр студентов и обязательное информирование консула, если студент не начал обучение. Закон уже вступил в силу, его цель - борьба со злоупотреблениями визами и контроль миграции.





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