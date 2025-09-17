Отдельные государства уже внедряют изменения в системе выплат и обсуждают ужесточение правил пребывания и возвращения тех, кто не работает или не соответствует требованиям временной защиты. Фокус собрал все, что известно на данный момент о правилах пребывания украинцев заграницей и получению помощи.

ЕС готовится к прекращению временной защиты украинцев и их возвращению домой

Совет Европейского союза утвердил новую концепцию поддержки украинских переселенцев, которая предусматривает постепенное возвращение граждан в Украину и их реинтеграцию в родное общество. Одновременно документ открывает возможности для перехода на другие формы проживания в странах ЕС, когда условия в Украине станут безопасными.

По информации пресс-службы Совета ЕС, государства-члены получат рекомендации предоставлять украинцам национальные виды на жительство на основании трудоустройства, обучения или участия в других образовательных программах.

В рамках концепции также предполагается внедрение программ добровольного возвращения, которые будут действовать ограниченное время. Все условия таких программ должны согласовываться с украинскими властями и другими странами ЕС.

Евросоюз подчеркивает, что основной целью этих мер является обеспечение безопасного, организованного и гибкого процесса возвращения переселенцев, а также их последующей интеграции в украинское общество.

Украинские беженцы в Германии — что говорят в правительстве

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Rheinische Post предложил рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев из Германии на родину. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение потока мигрантов, в стране все еще остается много людей, "не имеющих права на проживание".

Зедер отметил, что следующим шагом должны стать последовательные репатриации и депортации, если украинцы не работают в Германии. По его словам, многие получают выплаты, но не делают взносов в систему социального обеспечения, что вызывает недовольство среди местного населения.

"Мир пока не предвидится. Поэтому вполне законно рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране", – заявил премьер Баварии. Он добавил, что доля работающих украинцев в Германии заметно ниже, чем в других европейских странах, и это необходимо срочно изменить.

Кроме того, Зедер выразил сомнение по поводу размещения войск НАТО в Украине, отметив, что Россия никогда бы этого не допустила. По его мнению, такой шаг стал бы предвестником вступления страны в Альянс, однако бундесвер к этому не готов.

"Он на пределе возможностей, как в финансовом, так и в личном составе. Поэтому снова необходим призыв. В конечном счете, от этого никуда не деться", – подчеркнул глава правительства Баварии.

Украинские беженцы в Польше — к каким изменениям готовиться

С 1 февраля 2026 года в Польше заработает новая электронная система выплат для украинских беженцев. Ее разработало Управление социального страхования (ZUS) совместно с Пограничной службой, чтобы точнее проверять право на получение помощи, сообщает издание In Poland.

Все украинцы, которые уже получают социальные выплаты, должны будут повторно подать заявки в электронном виде. В форме необходимо будет указать место обучения ребенка и профессиональный статус заявителя.

В Министерстве внутренних дел и администрации (МВДиА) объясняют, что цель изменений — повысить прозрачность и точность данных, а также гарантировать своевременную выплату помощи. ZUS будет обрабатывать заявки постоянно, чтобы выплаты не задерживались.

Действующие правила останутся в силе до 31 января 2026 года. В течение этого времени запланирована информационная кампания, которая поможет получателям подготовиться к переходу на новую систему. В МВДиА уточняют, что до конца января изменений в порядке выплат не будет.

В ведомстве предупреждают, что после запуска новой системы часть людей может не подать заявки повторно или не соответствовать новым требованиям. По предварительным оценкам, количество бенефициаров сначала сократится примерно на 10%, а затем будет постепенно уменьшаться.

Беженцы в Латвии — к чему готовиться украинцам

В Латвии наблюдается снижение общественной поддержки украинских беженцев. Такой вывод содержится в новом исследовании, проведенном аналитическим центром Providus, которое посвящено интеграции украинцев и отношению латвийского общества к новым прибывшим.

Специалисты опросили 457 человек в апреле–мае 2024 года, чтобы оценить, как украинцы адаптируются в Латвии и насколько местные жители готовы принимать новых беженцев. Точная численность украинцев в стране остается неизвестной: официальные данные различаются.

"Есть те, кто зарегистрирован — это более 40 тысяч человек. В январе их было 43 тысячи. Но по данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают около 27 тысяч украинцев", — пояснила исследовательница Providus Даце Мейлия.

Согласно исследованию, почти половина трудоспособных беженцев (47%) нашли работу в Латвии, а 1010 граждан Украины зарегистрированы как самозанятые. Однако большинство трудоустроенных работают на низкоквалифицированных должностях — уборщиками, кухонными работниками и подсобными рабочими. При этом 30% опрошенных имеют высшее образование, столько же — среднее или профессиональное. Только 1% смогли устроиться по специальности, например, в медицине, фармакологии или образовании. Главным препятствием для качественного трудоустройства остается необходимость знать латышский язык.

Отдельной проблемой исследователи отметили высокий уровень детей, не включенных в местную систему образования.

"Около 1800 детей не посещают школы. По данным бюро статистики, это примерно 30% всех детей", — отметила Мейлия.

Родители и эксперты указывают, что в школах часто придерживаются обычной программы без дополнительной языковой поддержки, что ограничивает возможности детей изучать предметы и общаться со сверстниками.

Украинцы в Британии — продолжится ли помощь беженцам

Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на два года. Об этом заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер. Программа предоставляет украинцам, получившим временную защиту в Соединенном Королевстве, возможность оставаться в стране на легальных и безопасных условиях.

Министр подчеркнула, что поддержка Украины и ее граждан остается приоритетом для Лондона.

"Мы продолжим делать свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны", — отметила Купер.

Помимо продления программы для украинских граждан, Великобритания подтвердила готовность и дальше оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий. В частности, Лондон обеспечивает лечение детей, получивших тяжелые ранения в секторе Газа.

Отдельное внимание уделяется образованию: новая группа студентов-беженцев получит возможность учиться в британских университетах. Это решение отражает стремление страны сочетать гуманитарную поддержку с развитием образовательных возможностей для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Украинские беженцы в Португалии — что известно о помощи

Португальское правительство приняло решение усилить меры контроля за миграцией. 16 июля Национальная ассамблея страны проголосовала за пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил въезда и пребывания иностранных граждан, в том числе и украинцев. Уже на следующий день президент Марселу Ребелу ди Соза подписал закон о создании нового полицейского подразделения, которое будет следить за мигрантами, пишет издание Publico.

Новое подразделение — "Полиция по делам иностранцев" — будет работать в аэропортах, патрулировать улицы и заниматься депортацией нелегальных иммигрантов. При этом ряд изменений, касающихся Закона об иностранцах, все еще находится на рассмотрении главы государства.

20 июля премьер-министр Луис Монтенегро заявил, что президент воспользуется своей конституционной функцией и внимательно изучит одобренный парламентом антииммиграционный пакет. Марселу Ребелу ди Соза может либо утвердить закон, либо отправить его на доработку, либо наложить вето.

Новые правила затрагивают как уже находящихся в Португалии мигрантов, так и тех, кто только планирует приехать. Среди основных изменений — отмена так называемого "выражения заинтересованности", позволяющего приезжать без визы и легализоваться на месте, а также введение специальной визы для поиска квалифицированной работы.