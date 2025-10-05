Лидером правящей партии Японии избрана Санаэ Такаити. Она может стать первой женщиной на посту премьер-министра страны

Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии выбрала нового председателя. Этот пост впервые заняла женщина — 64-летняя Санаэ Такаити

💬 Я вошла в историю ЛДП, — сказала Такаити соратникам по партии после объявления результатов. — Прямо сейчас, взамен того, чтобы наслаждаться победой, я ошеломлена тем, что ждет меня впереди, горой проблем, которые мне предстоить решать с вашей помощью 💬.

Такаити принадлежит к консервативному крылу ЛДП, в отличие от ее предшественника Сигэру Исибы. Исиба подал в отставку в начале сентября.

Как отмечает Associated Press, выбор в пользу Такаити, а не более либерального Коидзуми, может быть попыткой партии вернуть себе голоса консервативных избирателей, которые на парламентских выборах в июле отдали предпочтение право-популистской партии «Сансэйто».

👉 Такаити выступает за то, чтобы пересмотреть пацифистскую конституцию страны.

👉 Она также регулярно посещает синтоистский храм Якусини, в котором поклоняются душам императоров и воинов, погибших за Японию, в том числе тех, кого признали военными преступниками.

👉 В вопросах экономики Такаити выступает за «Абэномику» — политику бывшего премьер-министра и своего ментора, покойного Синдзо Абэ. Она основывается на смягчении денежно-кредитной политики и стимулировании экономики за счет агрессивных госрасходов.

🔗 Подробнее о взглядах потенциальной главы правительства читайте по ссылке




