Ексканцлерка Німеччини вважає, що обмеження через коронавірус не дозволили європейським лідерам вести прямий діалог із Путіним і запобігти повномасштабній агресії

У своїй книзі та в інтерв’ю угорському онлайн-виданню Partizan ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що глобальні локдауни та карантинні обмеження вплинули на дипломатичний баланс і ускладнили проведення особистих зустрічей із російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Junge Freiheit.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель віднайшла зв’язок між пандемією Covid-19 та початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На її думку, пандемія змінила світову політику, обмеживши прямі контакти європейських лідерів із Володимиром Путіним, що ускладнило досягнення компромісів.

«Пандемія змінила світову політику. Ми більше не могли зустрічатися, більше не могли розмовляти один з одним безпосередньо – це зробило багато чого неможливим», – вважає Меркель.

Вона також додала: «Якщо ви більше не можете обмінюватися думками віч-на-віч, розбіжності в думках важче подолати. Тоді ви не можете досягти нових компромісів».

Меркель зазначила, що Путін не відвідав саміт G20 у 2021 році через страх зараження. Ця самоізоляція, за словами Меркель, значною мірою відрізала російського президента від прямого політичного спілкування.

«Коли ви більше не бачитеся, ви також втрачаєте можливість побудувати довіру або зменшити напруженість», – заявила вона.

Ексканцлерка риторично запитала: «Чи вторгся б Путін в Україну, якби не було коронавірусу?» і визнала, що точної відповіді ніхто не знає, але впевнена, що пандемія значно ускладнила можливість запобігти повномасштабній агресії Росії.

Нагадаємо, що Володимир Путін неодноразово намагався представити початок війни в Україні як наслідок дій Заходу та «західної пропаганди». У своїх публічних виступах він заперечує пряме вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність на «зовнішні сили» та звинувачуючи Захід у нібито розпалюванні конфлікту. Подібні заяви часто лунають на зустрічах із науковцями, військовими або журналістами, що спрямовано на формування внутрішнього наративу для російського населення.