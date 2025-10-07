Украина стремительно теряет образовательный потенциал. С каждым годом сокращается число школьников и студентов, падает качество обучения, а система образования, несмотря на громкие лозунги о «реформировании», демонстрирует устойчивое движение вниз.

Формальные успехи и реальное падение

Министерство образования официально признало: в стране образовался большой избыток мест в высших учебных заведениях. По данным ведомства, украинские вузы готовы принять 429 тысяч студентов, однако заявления подали лишь около 200 тысяч абитуриентов. Из них на бюджет зачислены 73,5 тысячи человек.

То есть половина аудитории, рассчитанной на подготовку бакалавров, останется пустой. И дело не только в демографическом спаде. Это — прямое следствие системной деградации образовательной политики последних лет.

Демографический аргумент — не оправдание

Начальник директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования Олег Шаров объясняет ситуацию именно демографией: мол, меньше рождаемость — меньше студентов. Однако демографический фактор не объясняет резкое падение интереса к украинскому высшему образованию и бегство талантливой молодежи за рубеж.

Еще 17–20 лет назад в Украине ежегодно принимали по полмиллиона студентов на бакалавриат. Тогда система работала на полную мощность, формируя научный и инженерный потенциал страны. Сегодня эти возможности простаивают, аудитории пустеют, преподаватели уходят из профессии, а выпускники школ выбирают не украинские, а европейские университеты.

Война как ускоритель кризиса

Безусловно, война добивает систему образования. Разрушенные школы и университеты, эвакуация студентов и преподавателей, потеря инфраструктуры — все это реальность сегодняшнего дня. Но если бы реформа образования была направлена на развитие, а не на сокращение, система имела бы шанс выстоять.

Вместо этого мы получили реформу, которая, по сути, разрушила преемственность между школой, колледжем и университетом. Новые стандарты, запутанные процедуры, сокращение практических дисциплин — все это отбивает у молодежи желание учиться.

Формальный оптимизм и реальные угрозы

Вузы попытались продлить вступительную кампанию до середины октября, надеясь, что кто-то еще подаст документы. Но даже в Министерстве образования не верят в успех этой затеи.

«Даже 400 тысяч никто не наберет. Этих поступающих просто физически нет», — констатировал представитель МОН Олег Шаров.

На деле министерство не видит проблемы: бюджетный процесс не страдает, ведь государственный заказ формируется по демографическим показателям. То, что в аудиториях сидят полупустые группы, а преподаватели теряют работу, — никого не тревожит.

Что делать?

Демографическую ситуацию не исправить за пару лет. Но можно и нужно менять саму философию образования.

Необходимо пересмотреть или вовсе отказаться от провальной реформы, которая превратила школы и университеты в формальные учреждения без реального качества. Следует вернуть внимание к фундаментальным знаниям, развитию инженерных, технических и естественно-научных дисциплин, восстановить систему профтехобразования.

Количество студентов, возможно, не увеличится, но их уровень подготовки и профессиональная ценность должны стать выше. Иначе Украина рискует оказаться страной без специалистов, без научного будущего и — без образования как такового.

Вывод:

Сегодняшний избыток мест в вузах — не следствие демографии, а показатель глубинного кризиса украинского образования. Если государство не осознает масштаб угрозы и не начнет реформу в обратную сторону — от бюрократии к качеству, от количества к смыслу — через десять лет нам просто некого будет учить и некому будет работать.





