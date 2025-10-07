Президент США Дональд Трамп заявил, что "в некотором смысле" принял решение о поставке крылатых ракет "Томагавк" Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина "собирается делать с ними". "Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос", – сказал Трамп. Он добавил, что "не стремится к эскалации", и вновь повторил призыв к завершению войны. Президент не сказал, когда примет окончательное решение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет "Томагавк" с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.

Издание Axios 6 октября со ссылкой на источники в США и Украине пишет о том, что Трамп пока не говорил Украине о готовности предоставить "Томагавки", и в Киеве не знают, какое именно решение они принял. При этом, как сообщается, в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как они будут поставлены.

Соединённые Штаты в последнее время не поставляют Украине оружие напрямую. Разработана схема, в соответствии с которой они продают его странам НАТО, а те передают вооружения Украине. Пока не ясно, как могла бы быть организована передача "Томагавков", сколько таких ракет могло бы быть поставлено и какой модификации. На вооружении армии США главным образом находятся ракеты морского базирования, запускаемые с подводных лодок.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки ракет "Томагавк" Украине не изменят ход войны, но приведут к "разрушению" отношений между США и Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник подтвердил эту позицию, а бывший президент Дмитрий Медведев в свойственной ему манере предположил, что Украина запустит "Томагавки" по столицам европейских стран.

