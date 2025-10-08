Всемирный банк снизил прогноз роста Валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2026 году более чем на 3%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Всемирный банк ожидает, что в 2026 году ВВП Украины вырастет на 2%, а не на 5,2% как ожидали ранее.

Темпы роста переоценили из-за продолжающейся российской агрессии, низкой инвестиционной и деловой активности, разрушения инфраструктуры, рекордно высокого импорта газа, а также уменьшения объемов агроэкспорта вследствие неблагоприятных погодных условий и восстановления торговых ограничений со стороны ЕС.

“В течение первой половины 2025 года стоимость экспорта снизилась почти на 5 процентов на фоне сокращения экспорта в Европейский Союз, куда направляется почти 60 процентов украинских поставок за границу“, — говорится в сообщении.

В апреле 2025 года Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины с 7% до 5,2%.

Тогда факторы, которые повлияли на ухудшение прогноза были почти идентичными, но главным условием большего роста отмечали прекращение полномасштабного вторжения РФ.

В прогнозе отмечают, что прогноз роста ВВП на 2027 год составляет 5%.