Ежегодно правоохранительные органы открывают сотни уголовных дел по созданию и распространению порнографического контента. Сколько государство тратит на "экспертизу" пикантных фото и видео и насколько эффективна "борьба за общественную мораль"?

Статья 301 Уголовного кодекса предусматривает наказание за ввоз, изготовление и распространение порнографии (с участием совершеннолетних людей) в виде штрафов и лишения свободы на срок до 7 лет. И правоохранительная система прилагает немало усилий для того, чтобы расследовать такие преступления.

По данным Офиса генерального прокурора, в январе-августе 2025 года в Украине учитывали 1464 уголовных дел за создание порно. Однако далеко не каждое из них доходит до суда.

С начала большой войны украинские суды вынесли 247 приговоров по различным частям ст. 301 УКУ. Всего за это время осудили 287 человек. Большинство (примерно 150) - за распространение собственного контента, остальные - чужого. Чаще всего сбыт пикантного контента происходил через сайты, вебкамеры или мессенджеры.

Почти все обвиняемые (за исключением четырех оправдательных решений) были признаны судом виновными. Однако, как мы неоднократно показывали ранее, на этом суровость государственной карательной системы завершается.

Несмотря на то, что большинству осужденных суд формально назначает наказание в виде лишения свободы, его заменяют испытательным (пробационным) сроком. Фактически, за решетку должны были бы попасть только десять человек, но и эти приговоры сейчас находятся на стадии апелляционного рассмотрения.

В сухом остатке остается главный вопрос: сколько власть тратит средств налогоплательщиков на борьбу за "высокую мораль"? ЭП проанализировала все приговоры, чтобы это подсчитать. Кількість вироків, щоквартально

Оціночні витрати державиКонтрольні закупки - 60 тис грнВитратинасудовийпроцес5.1 млнВитратинаекспертизи4.9 млн-0.12 млн

В каждом подобном деле назначается экспертиза: специалисты просматривают большое количество видео- и фотоматериалов, а государство оплачивает их работу. В среднем стоимость экспертиз в рамках одного приговора (таких экспертиз может быть несколько) составляет 11,3 тыс. грн.

Общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн грн с 2022 года. Правда, в конечном итоге суд перекладывает эти расходы на осужденных, которые должны вернуть государству средства, потраченные на экспертизу.

Насколько тяжелая работа эксперта? Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн - то есть, примерно 500 грн в час. Иными словами, государство щедро платит за просмотр порно - под грифом "борьбы за нравственность".

Другая статья расходов - так называемые "контрольные закупки". Это распространенная практика правоохранителей по делам, связанным со ст. 301 УКУ. Полицейские или их агенты под видом обычных пользователей покупают или заказывают порнографический контент, после чего фиксируют факт сбыта и задерживают автора или продавца.

Такой подход вызывает определенные вопросы. Дело в том, что часто речь идет не о насильственной или эксплуатационной порнографии, а об любительском или частном контенте, который не наносит вреда обществу. В результате контрольные закупки нередко превращаются в провокацию преступления, создавая пространство для злоупотреблений и давления - особенно в условиях, когда закон не дает четкого определения того, что такое порно.

Правда, контрольные закупки упоминаются не в каждом приговоре. Мы насчитали лишь около 25 дел, где прямо указана сумма, потраченная на такие операции. В целом это около 60 тыс. грн.

Есть и другие, не такие очевидные, расходы. За три года войны по делам по ст. 301 УКУ проведено более 1,7 тыс. судебных заседаний с соответствующими определениями. Государство ежегодно тратит 20-25 млрд грн на содержание судебной системы, которая в целом рассматривает около 8 млн заседаний и определений. Таким образом, одно судебное заседание обходится государству в среднем около 3 тыс. грн.

Таким образом, расходы только на судебный процесс по делам о порно составляют около 5,1 млн грн. И это без учета работы прокуроров, следственных действий, экспертных учреждений и времени всех привлеченных сторон.

14 лет судов за диски с порно

Лучше всего масштабы абсурда борьбы государства за мораль иллюстрирует дело, которое тянулось еще с той эпохи, когда порно продавали на DVD-дисках.

Осенью 2009 года мужчина вместе с женой и двоюродной сестрой решили продавать диски с порнографией в Днепре. В ноябре того же года об этом узнали правоохранители. Они возбудили уголовное дело, провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли 63 DVD, на которых было 287 пикантных видео.

В рамках судебного процесса провели три экспертизы: в декабре 2009 года, в январе 2013 года и в мае 2015 года, которыми было признано, что все 287 записей на тех дисках являются произведениями порнографического характера. В качестве третьих сторон по этому делу привлекали представителей компаний Microsoft и Sony.

В конце концов, в ноябре 2023 года, через 14 лет с момента открытия этого дела, апелляционный суд признал обвиняемых невиновными. Как следствие, расходы на все экспертизы порно легли на государственный бюджет. Правда, их стоимость в решении суда не указана.

Кроме экспертиз, в течение всех 14 лет государство тратило средства и время на работу прокуроров, судей и судейского секретариата, которые были причастны к рассмотрению этого дела.

Налоги за преступление

Несмотря на уголовную ответственность, государство официально требует от людей, которые зарабатывают на распространении "пикантного" контента, заплатить налоги с полученных доходов.

Осенью 2024 года Государственная налоговая служба (ГНС) получила данные об объемах доходов украинцев на платформе Onlyfans за 2020-2022 годы. По словам бывшего главы ГНС (ныне - генпрокурора) Руслана Кравченко, всего за этот период 5435 украинцев заработали 111 млн долл.

Сейчас налоговая требует заплатить 384,7 млн грн налогового долга за изготовление порно на Onlyfans. Более того, она уже получила данные о заработках украинцев на платформе за 2023 год и начала рассылать "письма счастья" с требованием задекларировать доходы и уплатить налоги.

Часто вместе с письмами из ГНС к "криэйторам" приходят и правоохранители. Как удалось узнать ЭП, в прошлом году базу данных об украинских создателях контента на Onlyfans получили правоохранители, в частности Бюро экономической безопасности и полиция. Первые - законно, по решению суда по делу о неуплате налогов одним из Onlyfans-агентств (посредническая организация, которая помогает моделям в продвижении контента). Вторые, вероятно, незаконно: соответствующие базы данных можно было приобрести за 400 долл.

Как следствие, к украинским Onlyfans-моделям, которые получили наибольшие доходы, наведались с обысками и открыли производство по уже упомянутой ст. 301 УКУ. Неофициально правоохранители намекали на возможность избежания уголовной ответственности в обмен на коррупционное вознаграждение, о чем журналисту ЭП сообщило сразу несколько моделей.

"Крышу" представители правоохранительных органов обеспечивают не только моделям, но и организованному порно-бизнесу, получая за это определенный процент от оборота. Об этом ЭП рассказал владелец одного из Onlyfans-агентств в подкасте "Хроники экономики" (будет опубликовано 14 октября).

Это может объяснить тот факт, что несмотря на уголовную ответственность за создание порно и сотни открытых дел, объемы создания этого контента в Украине растут. Да и среди самих подозреваемых и осужденных государством почти не встречаются те, кто занимается этой деятельностью профессионально, зарабатывая тысячи долларов в месяц.

Накануне одна из моделей Onlyfans зарегистрировала петицию на сайте Офиса президента с требованием отменить уголовную ответственность за изготовление взрослого порно. Свою просьбу она аргументировала тем, что уплатила с полученных на Onlyfans доходов 40 млн грн налогов.

Впоследствии на петицию ответил президент Владимир Зеленский, формально перенаправив ответственность за декриминализацию порно на Верховную Раду. Там ожидает своего рассмотрения законопроект, которым предлагается отменить уголовную ответственность за добровольное создание и распространение порнографического контента взрослыми людьми.

По словам автора документа депутата Ярослава Железняка, его принятие в парламенте упирается прежде всего в "отсутствие политической воли на уровне руководства государства".

