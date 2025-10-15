Рекордная стоимость драгоценных металлов побудила многих американцев променять офисные кресла и ноутбуки на кирки и ведра и отправиться на поиски золота. Явление становится все более массовым, немало золотоискателей влечет азарт от поиска сокровищ. Как передает УНИАН, об этом пишет The Wall Street Journal.

В США началась новая золотая лихорадка. В социальных сетях люди хвастаются найденными самородками, демонстрируя свое оборудование - от старомодных кирок до золотоотделительных лотков. Другие обмениваются советами и изучают карты, решительно настроенные выяснить, в каких районах еще могут скрываться богатства.

Мечта наткнуться на золотую жилу может быть надуманной, но с ценой на золото - уже превысившей 4000 долларов за унцию (более 128,6 доллара за грамм) - она очень заманчивой. Если золотоискателю повезет и он наткнется на нужное место, то может заработать такую сумму денег, которая изменит его жизнь.

Стремительный рост цен на золото накладывается на то, что многие американцы сейчас испытывают финансовые трудности. Это стимулирует офисного клерка вооружиться киркой и отправиться в поход. Для многих значительный фактор привлекательности - острые ощущения от поиска сокровищ. Для кого-то это может быть новым хобби или возможностью развеяться.

Причем любимым делом можно заниматься и в черте города. Активные участники, например, по дороге на работу забегают в парки с металлоискателем в надежде найти потерянные золотые украшения. Но энтузиасты говорят, что ощущение от первой находки золота в дикой природе непревзойденное и заставляет людей возвращаться снова и снова.

Чтобы долго не искать нужное место, новички могут отправиться в края "золотой лихорадки" 1874 года. Музей золотодобычи в Блэк-Хиллз, Южная Дакота, предлагает уроки по промывке золота и возможность искать металл на своей земле. Найденный клад остается у того, кто его нашел.

При желании можно вообще сидеть дома и намывать золото в гараже. Продажи земли из Блэк-Хиллз, которую отпускают ведрами по 55 долларов за штуку, выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

В то же время более гарантированные прибыли можно получить в соприкасающихся с золотодобычей сферах, как и полторы сотни лет назад. Самый надежный путь к заработку часто лежит через продажу горного снаряжения. В современном мире существует также золото социальных медиа - крупнейшие YouTube-каналы, посвященные поиску золота, имеют более полумиллиона подписчиков.

Цены на золото и драгоценные металлы бьют рекорды

Только с начала этого года золото подорожало уже больше, чем наполовину. 1 грамм металла стоит 131,55 доллара, что является историческим рекордом.

Цены на золото потянули за собой подорожание и других драгоценных металлов, в частности серебра. Рост стоимости серебра, помимо прочего, связан со стабильным промышленным спросом со стороны секторов солнечной энергетики и электроники.

США стали не единственной страной, которую охватила золотая лихорадка. Так, в южноафриканской стране Зимбабве уже насчитывается около 700 тысяч копателей, которые благоприятно повлияли на местную экономику.