Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о лишении украинского гражданства отдельных лиц. Судя по контексту сообщения и упоминания в нем южного региона страны и наличия гражданства РФ у отдельных лиц, он имеет в виду мэра Одессы Геннадия Труханова. Пост об этом появился в телеграм-канале президента.

“Провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах — и это принципиальные вопросы. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал”, — сказано в публикации.

Одновременно с публикацией в эфире телемарафона заявили, что Зеленский лишил гражданства мэра Одессы, экс-нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина из Херсона.

Тем временем в Одессе на сегодняшний вечер собирают митинг против Труханова.

Ранее Зеленский призвал председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского оценить необходимость создания военной администрации Одессы, которая будет управлять городом вместо Труханова.





