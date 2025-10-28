На прошлой неделе китайский стартап Noetix Robotics представил компактного человекоподобного робота Bumi ростом всего 94 см и весом 12 кг, который уже вызвал настоящий фурор в Китае. Как передает УНИАН, об этом пишет HumanoidsDaily.

Цена робота на платформе JD.com составляет 9 998 юаней (около $1400), что делает его стоимость сопоставимой с флагманским смартфоном. По данным компании, за первые дни после старта предзаказов поступило 523 заявки на Bumi.

Такая цена может стать прорывом для отрасли, сделав гуманоидных роботов доступными не только для компаний, но и для людей, считают аналитики. Для сравнения, предыдущие китайские модели, вроде Unitree R1, стоили почти 6 000 долларов.

Что касается Bumi, то он способен выполнять простые задачи, танцевать, помогать в быту или обучении. В основе конструкции – система балансирования и управления движением, разработанная Noetix.

Кроме того, Bumi предназначен для обучения моделей ИИ – его открытый интерфейс программирования позволяет студентам и энтузиастам писать собственные сценарии и обучать робота новым действиям.