Евросоюз положительно оценил прогресс реформ в Украине, говорится в ежегодном отчете о расширении, который составляют для всех государств-кандидатов и который уже согласовали между институциями ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на многочисленные источники в профильных институциях Украины и ЕС и на документы, которые есть в распоряжении издания

Дословно из согласованного текста отчета: "Украина продолжает демонстрировать значительную устойчивость и преданность своему европейскому пути, несмотря на эскалацию продолжающейся захватнической войны России, включая значительное увеличение количества российских воздушных атак на города и гражданские объекты, что привело к увеличению числа жертв среди гражданского населения".

Детали: В Еврокомиссии пояснили, что документ "сбалансирован" и подтверждает, что Украина вошла в четверку стран, которые движутся к ЕС, вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией. Там отметили, что прогресс двух последних – выше.

Однако и показатели Украины также являются положительными, а прогресс реформ за год оценили выше, чем в два предыдущих года, с тех пор как Украина вошла в пакет расширения.

По "фундаментальным" главам 23 и 24, которые включают также судопроизводство и борьбу с коррупцией, Украина получила точно такую же оценку, как и в прошлом году – "определенный прогресс". Издание акцентирует, что этого удалось достичь за счет не антикоррупции, а других индикаторов, поскольку по антикоррупции ЕК констатировала "ограниченный прогресс" и подчеркнула, что попытка подорвать независимость антикоррупционных институций была очень быстро "развернута".

Несколько источников отдельно выразили удивление "сливом" в агентстве Reuters о том, что отчет по Украине якобы содержит утверждение о "негативных трендах" в Украине.

"Это сообщение является ложным, таких цитат в документе, согласованном еще на прошлой неделе (и который есть в распоряжении "ЕП"), нет", – отмечает издание.

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов в ответ на запрос ЕП по этому поводу заявил, что "был проинформирован Еврокомиссией и получил заверения, что такие фразы в отчете отсутствуют; а работа над коммуникацией ЕК еще продолжается". Официально ЕК обнародует пакет документов 4 ноября после обеда.

В то же время издание отмечает, что отчет по Украине действительно содержит критику действий Украины в сфере противодействия коррупции в июле, и фразу о том, что "чрезмерное давление на антикоррупционные органы (до сих пор) остается предметом беспокойства (со стороны ЕС)".

"В целом ЕС не нашел ни одного раздела переговоров, где Украина не показала бы прогресса за прошлый год. По разным главам он колеблется от "ограниченного" до "хорошего"", – пишет издание.

Отмечается, что "Европейская правда" подготовит более подробный анализ отчета после его обнародования.

В экспертном сообществе ждали критического документа от ЕК, об этом читайте в статье "Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии".

Об отчете прошлого года читайте в статье "От "коррупции" до телемарафона: как ЕС оценивает готовность Украины к вступлению".





Источник