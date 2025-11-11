Велика Британія та Україна відкрили перший спільний заклад освіти — Міжнародний гуманітарний коледж Лондон (IHCL)!

16 жовтня 2025 року у Лондоні, під час ІІ Британсько-української конференції «Інновації та інтернаціоналізація у вищій освіті», оголошено про запуск історичного українсько-британського освітнього проєкту — International Humanitarian College London (IHCL).

В работе конференции приняли участие глава ВРУ Руслан Стефанчук, Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и президент Международной образовательной корпорации, академик Сергей Кивалов.

Коледж створено на базі Міжнародного гуманітарного університету (Україна) та очолив його британський експерт доктор Род Брейзер, колишній директор Лондонського коледжу сучасного мистецтва (LCCA).

🎓 IHCL пропонує акредитовані магістерські програми та короткострокові курси — від менеджменту й психології до цифрового маркетингу та ШІ для бізнесу. Навчання відбуватиметься очно, дистанційно або у змішаному форматі.

💡 Освітня модель базується на інноваційній системі Adaptive Chunked Experiential Learning (ACEL) — коли знання здобуваються через практику, стажування та реальні проєкти.





