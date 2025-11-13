В октябре спрос на новостройки среди украинцев снизился в значительной части страны, в некоторых регионах растет стоимость квадратного метра. Об этом говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольший прирост цены на первичное жилье в Винницкой (+4,7%) и Житомирской (+4%) областях. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 427/м².

Самые низкие цены — в некоторых прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области, говорится в аналитике.

В то же время спрос на новостройки в Украине снизился.Наиболее существенно — в Черниговской (-35%), Запорожской (-29%) и Кировоградской (-21%) областях. Рост спроса зафиксирован в западных регионах: больше всего — в Хмельницкой (+13%), Черновицкой (+11%) и Житомирской (+10%).

По данным RIA, стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $17 тыс. Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в октябре составляет $95 тыс.

В октябре спрос на недвижимость вторичного рынка снизился по всей территории Украины. Самое ощутимое падение — в Хмельницкой (-39%), Харьковской (-26%), Тернопольской (-18%) областях, свидетельствует аналитика.





