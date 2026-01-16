 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Директор МВФ приїхала до Києва вперше із 2023 року. Говоритиме про новий меморандум

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Утром 15 января в Украину с переговорным визитом прибыла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом Forbes Ukraine сообщили три источника – в Национальном банке, Кабинете министров и Офисе президента.

Детали

  • Во время визита Георгиева планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой НБУ Андреем Пышным и представителями бизнеса.
  • По словам собеседников, ключевой целью поездки является обсуждение меморандума между Украиной и МВФ.
  • Последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

Контекст

Украина и МВФ по результатам встреч 17–21 ноября достигли согласия на уровне экспертов о новой 48-месячной программе EFF. Новая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает 16 структурных маяков, которые правительство и Верховная Рада обязались выполнить, а также четыре обязательных условия, без соблюдения которых ее запуск невозможен.

Меморандум содержит четыре условия запуска программы (prior actions). Одно из них – принятие бюджета на 2026 год – выполнено. Другие касаются отмены налоговых льгот для посылок стоимостью менее €150 и введения налога для цифровых платформ. Кроме того, Кабмин должен принять постановление, которое обеспечит равные условия для плательщиков НДС в сфере государственных закупок.

Еще два обязательных условия для новой программы: регистрация законопроекта, который обязывает ФЛП с 1 января 2027 года платить НДС, если годовой доход превышает 1 млн грн, и внесение изменений в Трудовой кодекс в соответствии с международной практикой.

В программу вошел один постоянный маяк – избегать докапитализации государственных банков.

Остальные 15 маяков имеют определенный тайминг.

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 