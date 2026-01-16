Утром 15 января в Украину с переговорным визитом прибыла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом Forbes Ukraine сообщили три источника – в Национальном банке, Кабинете министров и Офисе президента.

Детали

Во время визита Георгиева планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой НБУ Андреем Пышным и представителями бизнеса.

По словам собеседников, ключевой целью поездки является обсуждение меморандума между Украиной и МВФ.

Последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

Контекст

Украина и МВФ по результатам встреч 17–21 ноября достигли согласия на уровне экспертов о новой 48-месячной программе EFF. Новая программа финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает 16 структурных маяков, которые правительство и Верховная Рада обязались выполнить, а также четыре обязательных условия, без соблюдения которых ее запуск невозможен.

Меморандум содержит четыре условия запуска программы (prior actions). Одно из них – принятие бюджета на 2026 год – выполнено. Другие касаются отмены налоговых льгот для посылок стоимостью менее €150 и введения налога для цифровых платформ. Кроме того, Кабмин должен принять постановление, которое обеспечит равные условия для плательщиков НДС в сфере государственных закупок.

Еще два обязательных условия для новой программы: регистрация законопроекта, который обязывает ФЛП с 1 января 2027 года платить НДС, если годовой доход превышает 1 млн грн, и внесение изменений в Трудовой кодекс в соответствии с международной практикой.

В программу вошел один постоянный маяк – избегать докапитализации государственных банков.

Остальные 15 маяков имеют определенный тайминг.

Источник