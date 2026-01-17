В Одессе принято решение о бесплатном проезде в трамваях и троллейбусах для учащихся 1–11-х классов учреждений общего среднего образования. Соответствующее решение исполкома вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до окончания военного положения.

Воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении Мрия-ID – уникального общегосударственного цифрового идентификатора участника образовательного процесса, либо справки, выданной руководителем учебного заведения и подтверждающей обучение в одной из одесских школ.

Документ из учебного заведения должен содержать следующие данные:

фамилию, имя и отчество (при наличии) ученика; дату рождения; дату выдачи документа; название учебного заведения общего среднего образования г. Одессы; класс обучения; наименование территориальной громады; фотографию учащегося.

Для получения такого документа необходимо обратиться к директору школы.

Мобильное приложение «Мрия» содержит цифровой ученический билет Мрия-ID, который может использоваться вместо бумажного документа для подтверждения статуса школьника и получения льгот, в том числе на проезд в общественном транспорте.

