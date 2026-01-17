 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Безкоштовний проїзд трамваями та тролейбусами: в Одесі вводять пільгу для школярів

Категория: Новини / Наука та освіта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Одессе принято решение о бесплатном проезде в трамваях и троллейбусах для учащихся 1–11-х классов учреждений общего среднего образования. Соответствующее решение исполкома вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до окончания военного положения.

Воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении Мрия-ID – уникального общегосударственного цифрового идентификатора участника образовательного процесса, либо справки, выданной руководителем учебного заведения и подтверждающей обучение в одной из одесских школ.

Документ из учебного заведения должен содержать следующие данные:

  1. фамилию, имя и отчество (при наличии) ученика;
  2. дату рождения;
  3. дату выдачи документа;
  4. название учебного заведения общего среднего образования г. Одессы;
  5. класс обучения;
  6. наименование территориальной громады;
  7. фотографию учащегося.

Для получения такого документа необходимо обратиться к директору школы.

Мобильное приложение «Мрия» содержит цифровой ученический билет Мрия-ID, который может использоваться вместо бумажного документа для подтверждения статуса школьника и получения льгот, в том числе на проезд в общественном транспорте.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 