В Одессе принято решение о бесплатном проезде в трамваях и троллейбусах для учащихся 1–11-х классов учреждений общего среднего образования. Соответствующее решение исполкома вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до окончания военного положения.
Воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении Мрия-ID – уникального общегосударственного цифрового идентификатора участника образовательного процесса, либо справки, выданной руководителем учебного заведения и подтверждающей обучение в одной из одесских школ.
Документ из учебного заведения должен содержать следующие данные:
- фамилию, имя и отчество (при наличии) ученика;
- дату рождения;
- дату выдачи документа;
- название учебного заведения общего среднего образования г. Одессы;
- класс обучения;
- наименование территориальной громады;
- фотографию учащегося.
Для получения такого документа необходимо обратиться к директору школы.
Мобильное приложение «Мрия» содержит цифровой ученический билет Мрия-ID, который может использоваться вместо бумажного документа для подтверждения статуса школьника и получения льгот, в том числе на проезд в общественном транспорте.