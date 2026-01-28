Российским работникам обещают головокружительную зарплату, заключённым - избавление от тюрьмы и жестокого обращения, иностранцам - гражданство РФ. Но усилия по поиску свежих резервов “чрезвычайно дорогостоящи” для России, которая сталкивается с замедлением экономики, подчёркивают специалисты.

Для российских работников со средним заработком это большая зарплата. Для преступников, стремящихся избежать суровых условий и жестокого обращения в тюрьме, это шанс на свободу. Для иммигрантов, которые надеются на лучшую жизнь, - упрощённый путь к получению гражданства. Всё, что им нужно сделать, - это подписать контракт на войну в Украине.

Общенациональная мобилизация остаётся крайне непопулярной, необходимость пополнить вооружённые силы после без малого четырёхлетнего полномасштабного вторжения в Украину актуальна как никогда. В этом контексте российские власти делают всё возможное, чтобы найти свежие резервы для отправки на поле боя.

Некоторые приезжают из-за рубежа, чтобы принять участие в кровопролитной войне на истощение. После подписания договора о взаимной обороне с Москвой в 2024 году, Северная Корея направила тысячи солдат, чтобы помочь России защитить Курскую область от украинского вторжения. Всё больше граждан Южной Азии, включая Индию, Непал и Бангладеш жалуются, что обещающие работу вербовщики обманом заставляют их записываться на военную службу. Наличие такой практики в отношении их граждан подтверждают и официальные лица Кении, ЮАР и Ирака. Архив: уличный артист проходит мимо рекламного щита с изображением российского военнослужащего и лозунгом "Родина, которую мы защищаем", Санкт-Петербург, 14 марта 2023 г. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Президент Путин заявил на ежегодной пресс-конференции в декабре, что в Украине воюют 700 000 российских военнослужащих. Он назвал ту же цифру в 2024 году и 617 000 – в декабре 2023 года. Выяснить, точны ли эти цифры, практически невозможно. Число военных потерь по-прежнему остается неизвестным, поскольку Москва публикует ограниченные официальные данные.

Прошлым летом Министерство обороны Великобритании заявило, что, по её данным, более 1 миллиона российских военнослужащих были убиты или ранены. Независимый российский новостной сайт "Медиазона" совместно с Би-би-си и командой волонтёров с начала вторжения анализируют новостные сообщения, социальные сети и правительственные веб-сайты. В их списке погибших имена более 160 000 военнослужащих. Более 550 из них - иностранцы из двух десятков стран.

Как Россия получает новых солдат

В отличие от Украины, где военное положение и общенациональная мобилизация введены с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, Путин не отдал приказа о всеобщем призыве.

Когда через несколько месяцев была всё же проведена частичная мобилизация в 300 000 человек, десятки тысяч россиян бежали за границу. Через несколько недель, когда необходимый показатель был достигнут, мобилизацию прекратили, но указ Путина оставил открытой дверь для следующего призыва. Это также сделало все военные контракты бессрочными и запретило солдатам увольняться со службы или демобилизоваться, если они не достигли определенного возраста или не стали нетрудоспособными в результате ранений.

С тех пор Москва в значительной степени полагается на то, что здесь называют "добровольным призывом". Поток добровольцев, подписавших военные контракты, остается высоким: он превысил 400 000 человек в прошлом году, как заявил Путин на пресс-конференции в декабре. Независимую проверку этого заявления провести не удалось. Аналогичные цифры были озвучены в 2024 и 2023 годах.

Активисты говорят, что в контрактах часто указывается фиксированный срок службы, например, один год. Это побуждает потенциальных призывников думать, что речь идёт о временном обязательстве, но контракты затем автоматически продлевают на неопределенный срок.

Архив: новобранцы садятся в поезд на железнодорожной станции в Прудбое в Волгоградской области России, 29 сентября 2022 г. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Правительство РФ предлагает призывникам высокую заработную плату и обширные льготы. Региональные власти не отстают и обещают различные бонусы при вступлении в армию, иногда достигающие десятков тысяч долларов. Так, в Ханты-Мансийском регионе, по информации местных властей, призывник получит до 50 000 долларов в виде различных бонусов. Это больше чем в 2 раза превышает средний годовой доход в регионе, где ежемесячная зарплата в 2025 году составила, по имеющимся данным, чуть больше 1600 долларов. Предусмотрены также налоговые льготы и списание задолженности.

Несмотря на заявления Кремля о том, что он полагается на добровольный призыв, СМИ и правозащитные организации сообщают, что призывников - мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, проходящих срочную обязательную военную службу и освобожденных от отправки в Украину, - начальство часто принуждает подписывать контракты и отправляться на передовую.

Вербовка распространяется и на заключённых и лиц, находящихся в следственных изоляторах. Этой практикой в начале войны руководил покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, затем её переняло Министерство обороны. Теперь законы разрешают вербовку как осуждённых, так и подозреваемых в уголовных делах.

Иностранцы не исключение и, как и прочие категории мужчин призывного возраста, служат объектом вербовки, как внутри России, так и за рубежом. Были приняты законы, предусматривающие ускоренное получение российского гражданства призывниками. Российские СМИ и активисты также сообщают, что власти организуют рейды в районах, где обычно живут или работают мигранты. Это приводит к тому, что на них оказывается давление при призыве на военную службу, а новых граждан отправляют в военкоматы, чтобы определить, имеют ли они право на обязательную службу.

Архив: президент РФ встречается с губернатором Санкт-Петербурга, Россия, 26 января 2026 г. Sputnik

В ноябре Путин издал указ, согласно которому военная служба является обязательной для иностранцев, желающих получить постоянное место жительства. Сообщается, что некоторых вербовщики заманивают в Россию, обещая работу, а затем обманом заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.

В 2023 году кубинские власти выявили одну из таких действовавших из России группировок и попытались ликвидировать её. Со своей стороны министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил агентству Associated Press в 2024 году, что его страна попросила Россию вернуть сотни её граждан, завербованных для участия в боевых действиях в Украине, а также репатриировать останки погибших. С тех пор Непал запретил гражданам выезжать на заработки в Россию или Украину.

В 2024 году федеральное следственное агентство Индии раскрыло сеть, которая заманила по меньшей мере 35 граждан этой страны в Россию под предлогом трудоустройства. Мужчины прошли боевую подготовку и были направлены в Украину против их воли, некоторые были "тяжело ранены”, сообщило агентство. Когда Путин принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди для переговоров в 2024 году, Нью-Дели заявил, что его граждане, которые были “введены в заблуждение”, вступив в российскую армию, будут уволены.

Иракские официальные лица заявляют, что около 5000 их граждан вступили в ряды российских вооруженных сил. Число тех, кто воюет на стороне украинской армии, не установлено. Власти Багдада пресекли деятельность таких вербовочных сетей, в результате чего в прошлом году один человек был осужден за торговлю людьми и приговорен к пожизненному заключению.

Неизвестное число иракцев были убиты или пропали без вести во время боевых действий нв Украине. Некоторые семьи сообщили, что их родственников заманили в Россию под надуманным предлогом и заставили вступить в армию; в других случаях иракцы вступали добровольно за зарплату и российское гражданство.

Иностранцы, обманом втянутые в боевые действия, особенно уязвимы, потому что они не говорят по-русски, не имеют военного опыта и, грубо говоря, считаются военными командирами “ненужными”, говорит Антон Горбацевич из активистской группы “Иди лесом”, которая помогает мужчинам дезертировать из армии.

В этом месяце украинское агентство по обращению с военнопленными сообщило, что более 18 000 иностранных граждан воевали или воюют на стороне России. Почти 3400 человек были убиты, сотни граждан из 40 стран содержатся в Украине в качестве военнопленных.

Если это правда, то это лишь малая часть из 700 000 военнослужащих, которые, по словам Путина, сражаются за Россию на Украине. "Привлечение иностранцев - только один из способов удовлетворить постоянный спрос", - говорит Артем Клыга, руководитель юридического отдела Движения лиц, отказывающихся от военной службы по убеждению. Он отмечает, что российские усилия по набору новобранцев стабильны. По его словам, большинство из тех, кто обращается за помощью к группе, которая помогает мужчинам избежать военной службы, являются гражданами России.

Екатерина Степаненко, исследователь России из вашингтонского "Института изучения войны", заявила, что за последние два года Кремль стал более “креативным” в привлечении новобранцев, в том числе иностранцев. Но усилия по подбору персонала становятся “чрезвычайно дорогостоящими” для РФ, которая сталкивается с замедлением экономики.

Источник