Заседание этой недели пройдёт в тени новости о том, что Минюст США начал уголовное расследование в отношении ФРС, ставя под угрозу независимость центробанка.

После двух недель пристального политического и юридического внимания Федеральная резервная система постарается сделать нынешнее заседание по процентным ставкам максимально неприметным, хотя президент Дональд Трамп, вероятно, всё равно останется недоволен результатом.

Комитет ФРС по определению процентной политики почти наверняка оставит ключевую краткосрочную ставку без изменений — около 3,6%, после трёх подряд снижений на четверть пункта в прошлом году.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, по итогам декабрьского заседания регулятор «находится в удобной позиции, чтобы подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика» прежде, чем предпринимать новые шаги.

Когда ФРС снижает краткосрочную ставку, со временем это влияет и на другие виды заимствований — ипотеку, автокредиты, корпоративные займы, хотя на них также влияет рынок.

Заседание на этой неделе — одно из восьми, которые ФРС проводит ежегодно, — будет омрачено громким разоблачением в начале месяца: Министерство юстиции направило ФРС повестку в рамках уголовного расследования показаний, которые Пауэлл давал в июне прошлого года о реконструкции здания на $2,5 млрд (2,1 млрд евро). Впервые проводится расследование в отношении действующего председателя ФРС, что спровоцировало необычно публичную отповедь со стороны Пауэлла.

Теперь Пауэллу предстоит переключиться с спора с Белым домом на акцент, что решения ФРС по ставкам продиктованы экономическими соображениями, а не политикой. 11 января он назвал повестки «предлогами», чтобы наказать ФРС за то, что она не снижает ставки так резко, как того хочет Трамп.

Майкл Гейпен, главный экономист по США в Morgan Stanley и бывший сотрудник ФРС, говорит, что, несмотря на давление, ФРС, как и прежде, будет рассматривать свою процентную политику в обычном порядке.

«Заседания идут своим обычным ходом, — сказал он. — Делают доклады, идут обсуждения... Эти более масштабные атаки на ФРС там почти не всплывают».

Вскоре после повесток Минюста Верховный суд на прошлой неделе рассматривал, может ли Трамп уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук из‑за обвинений в мошенничестве с ипотекой, которые она отрицает. За 112 лет существования ФРС ни один президент не увольнял члена Совета управляющих.

Во время устных прений судьи, похоже, склонялись к тому, чтобы позволить ей оставаться в должности до завершения дела.

Попытки уволить Лизу Кук

Другие представители ФРС также дали понять, что на двухдневном заседании, которое завершится в среду, ставки, вероятно, останутся без изменений.

Три снижения ставки ФРС в прошлом году были призваны поддержать экономику после резкого замедления найма на фоне апрельских тарифов Трампа в отношении десятков стран.

Тем не менее уровень безработицы в декабре немного снизился после роста большую часть прошлого года, и есть другие признаки стабилизации рынка труда. Число обращающихся за пособиями по безработице сохраняется на исторически низком уровне, что говорит об отсутствии всплеска увольнений.

Тем временем инфляция остаётся повышенной и даже немного ускорилась в прошлом году по предпочитаемому ФРС показателю, что ослабляет аргументы в пользу немедленного снижения ставки. По последним доступным данным, в ноябре цены выросли на 2,8% в годовом выражении — против 2,6% год к году в ноябре прошлого года.

Архив. Лиза Кук, тогда кандидат в Совет управляющих ФРС, выступает на слушаниях. 3 фев. 2022 г. AP/Ken Cedeno/pool

Если компании не начнут сокращать штат или уровень безработицы не пойдёт вверх, ФРС, по словам экономистов, вряд ли вновь снизит ставки как минимум в ближайшие месяцы.

Если инфляция будет постепенно снижаться в этом году, как ожидают экономисты, ФРС может снова перейти к снижению — весной или летом. По ценам фьючерсов, Уолл-стрит закладывает лишь два снижения на четверть пункта.

Многие экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы рост может ускориться — ещё один аргумент против снижения ставок. По оценке Гейпена, возвраты налогов этой весной могут быть примерно на 20% выше, чем год назад, по мере вступления в силу сокращений налогов администрации Трампа.

Экономика выросла на 4,4% в годовом выражении в июле–сентябре прошлого года и, возможно, росла сопоставимыми темпами в последние три месяца года.

Если такой устойчивый рост сохранится, представители ФРС, вероятно, подождут, чтобы увидеть, усилится ли найм, что ещё сильнее снизит необходимость в дальнейших снижениях ставки.

Будущее Пауэлла

Джером Пауэлл возглавляет ФРС с 2018 года: сначала его назначил Трамп, а затем переутвердил Байден.

Срок его полномочий истекает в мае, и президент Трамп, как ожидается, в ближайшие дни назовёт преемника. Среди обсуждаемых кандидатур — Рик Ридер из BlackRock, глава Национального экономического совета Кевин Хассетт, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и бывший член совета Кевин Варш.

Хотя Пауэлл покидает пост председателя, неясно, примет ли он нетипичное решение остаться членом Совета управляющих — его срок в этом статусе длится до 31 января 2028 года.

В Совете управляющих ФРС семь членов, срок полномочий каждого — 14 лет, хотя почти все председатели уходят из совета по завершении своего срока на высшей должности.

Если Пауэлл останется в совете, Белый дом не сможет получить большинство, что подорвёт усилия администрации Трампа по усилению контроля над центробанком.

Он станет первым за почти полвека председателем, сохранившим место в совете.

