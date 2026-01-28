Полиция разыскивает членов леворадикальной группировки "Vulkangruppe", которая взяла на себя ответственность за отключение электричества в начале января.

Власти Германии обещают вознаграждение в размере 1 миллиона евро за информацию, которая поможет арестовать предполагаемых леворадикальных боевиков. Они взяли ответственность за массовое отключение электричества в Берлине в начале этого месяца. О намерении найти правонарушителей объявило во вторник МВД страны.

Около 45 000 домов и 2200 предприятий оставались без электричества почти неделю на юго-западе немецкой столицы. Это было самое продолжительное отключение электричества в городе с момента окончания Второй мировой войны.

Немецкая полиция разыскивает членов леворадикальной "Вулканической группы", которая взяла на себя ответственность за отключение электричества. В нескольких интернет-постах экстремисты заявили, что целью был удар по индустрии ископаемого топлива, а не отключение электричества.

Объявляя о вознаграждении, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт поклялся "нанести ответный удар".

"Наши органы безопасности будут значительно усилены в борьбе с левым экстремизмом, - сказал он. - Я считаю уместным подчеркнуть серьезность ситуации наградой такого масштаба".

Добриндт сказал, что полиция начнет рекламную кампанию по сбору информации и распространению информации о вознаграждении, включая листовки и плакаты в берлинском метро.

Самопровозглашенная группа "Вулкан" действует с 2011 года и совершала поджоги в Берлине и его окрестностях, согласно данным внутренней разведки Германии.

Группа взяла на себя ответственность за поджог в 2024 году, который остановил производство на берлинском автозаводе Tesla.

Проблемы с безопасностью инфраструктуры

Перебои в работе, вызванные пожаром на высоковольтных кабелях, ярко продемонстрировали пробелы в безопасности критически важной инфраструктуры в столице Германии в то время, когда Берлин обеспокоен диверсионными атаками со стороны России.

Берлинские чиновники также подверглись критике за недостаточные скорость и масштабы реагирования на отключение электричества.

На протяжении многих лет Германия сталкивается с российской кампанией саботажа, шпионажа и дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки в стране, которая является основным поставщиком военной поддержки для Украины и ключевым логистическим центром НАТО.

Москва отрицает эти обвинения.





Во вторник Добриндт пообещал, что нижняя палата парламента, Бундестаг, на этой неделе примет новый закон о более эффективной защите критической инфраструктуры.

Однако первоначальный проект закона уже подвергся критике со стороны некоторых представителей энергетического сектора и деловых кругов, которые считают его излишне бюрократизированным, чтобы быть эффективным.

Некоторые также предупреждают, что закон рискует привести к чрезмерной прозрачности жизненно важных объектов инфраструктуры, что может быть использовано злоумышленниками.

Добриндт признал, что "мы и так раскрываем слишком много публичной информации о нашей критически важной инфраструктуре".









